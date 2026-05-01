La emotiva reflexión de Cristiano Ronaldo: “El final de mi carrera se acerca, disfrutemos de cada partido”

La victoria del Al Nassr sobre el Al Ahli, por 2-0, generó múltiples reacciones en Arabia Saudita. En ese contexto, Cristiano Ronaldo realizó una emotiva reflexión al hablar sobre el final de su carrera.

“El final de mi carrera se acerca, disfrutemos de cada partido”, confesó el futbolista portugués. Eso sí, a sus 41 años, dejó claro que mantiene su competitividad. “Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siéndolo. Sigo disfrutando, sigo marcando goles”, añadió.

Además, habló sobre conseguir finalmente su primer título en Arabia Saudita con el Al Nassr, que es líder de la Saudi Pro League a falta de cinco jornadas: “Pero, sobre todo, se trata de ganar. Y tenemos muchas ganas de ganar la liga”. Ahora mismo, el equipo de Cristiano Ronaldo comanda el certamen con ocho puntos sobre el Al Hilal, que tiene partido más.

“Sigo jugando no solo por esta generación, sino también por la anterior y por la que vendrá. Lo disfruto día a día, partido a partido, año tras año, incluso ahora que me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho”, cerró el portugués.

Foto: @alnassr

Un partido polémico

No obstante, antes de la emotiva reflexión de Cristiano Ronaldo, se vivieron momentos de tensión. El turco Merih Demiral, central del Al Ahli, tuvo un encendido encuentro, con constantes enfrentamientos con los jugadores del Al Nassr.

Una vez finalizado el encuentro, ante los dardos del público, el defensor le enseñó dos dedos a la hinchada visitante, haciendo referencia a las dos Champions de la AFC que tiene su escuadra. Precisamente, el último título lo obtuvo el pasado 25 de abril tras vencer por 1-0 al Machida Zelvia japonés en la final.

En ese sentido, después del partido, Demiral realizó una picante publicación en sus redes sociales. Publicó fotografías con la medalla de campeón del certamen continental asiático: “Por primera vez, hay una medalla de la Champions League en su estadio”, escribió el excompañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus, en su cuenta de X.

For the first time, there’s a Champions League medal in their stadium😅 pic.twitter.com/YACxvtQoun — Merih Demiral (@Merihdemiral) April 29, 2026

A su vez, el propio futbolista portugués también se vio envuelto en una polémica. Fue increpado por un fanático del Al Ahli mientras se encontraba realizando una entrevista post partido. El hincha intentó mofarse por las dos Champions asiáticas ante lo que el luso respondió tajantemente: “Yo tengo cinco Champions, cinco”.

Ronaldo también cuestionó el presente de la liga árabe: “Creo que esto no es bueno para la liga, todos se quejan, todos lo hacen más de lo que deberían hacer, esto es fútbol, esto no es una guerra. Voy a tener tiempo para hablar al final de la temporada porque veo muchas muchas cosas malas, muchos jugadores se quejan, lo hacen en publicaciones en Instagram y Facebook, hablan del árbitro, hablan de la liga, hablan del proyecto... Este no es el objetivo de la liga, deberíamos dar ejemplo, no solo aquí sino también para Europa que queremos competir con ellos para ser una de las mejores ligas del mundo. Tenemos que parar, porque esto no es para mí no es fútbol”, señaló.