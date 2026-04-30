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    Los cruzados se frotan las manos: el millonario premio que se embolsó la UC tras vencer a Barcelona en Copa Libertadores

    La franja se impuso por 2-1 a Barcelona en Ecuador, resultado que deja al club como líderes del Grupo D del torneo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: @Cruzados en X.

    No aUniversidad Católica dio un golpe de autoridad. Este miércoles, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la UC derrotó por 2-1 a Barcelona en Guayaquil, con goles de Fernando Zampedri y Clemente Montes. El resultado no es menor, puesto que les permite celebrar dentro de la cancha y en lo económico.

    En lo estrictamente deportivo, esta victoria deja al equipo de Daniel Garnero como líderes del Grupo D del torneo con seis puntos. No obstante, Boca Juniors y Cruzeiro tienen las mismas unidades, pero los de la precordillera poseen mejor diferencia de gol.

    Foto: @Cruzados en X.

    “Hoy lo hicimos muy bien, como lo hicimos en Brasil. Este tipo de resultados ayuda muchísimo a los futbolistas”, declaró el mencionado DT argentino en la conferencia de prensa.

    Pero Cruzados también festeja en lo económico, ya que este nuevo triunfo en la Libertadores le reportará un premio de la Conmebol de US$ 340.000. Este monto se suma al de la victoria en Belo Horizonte, por lo que acumulan US$ 680.000.

    Aunque los incentivos no terminan ahí, ya que el ente rector del fútbol sudamericano también entrega 3 millones de la moneda estadounidense solo por participar en la fase de grupos. Por lo tanto, en el peor de los escenarios y aunque Universidad Católica no ganara ningún otro partido de esta ronda, el club ya tiene asegurados US$3.680.000. Cualquier otro triunfo añadiría US$ 340.000 a esta cifra.

    Cabe destacar que si es que la institución se logra clasificar en este Grupo D a los octavos de final, cuestión que no parece imposible considerando que hoy son líderes de la zona, recibirán 1,25 millones de dólares adicionales.

    Lo que se viene para la franja

    Aunque para seguir agrandando esas cifras, la UC debe sacar buenos resultados en los tres compromisos que le quedan en la fase de grupos.

    Su próximo rival será Cruzeiro en el Claro Arena, el miércoles 6 de mayo. Luego recibirá en ese mismo recinto a Barcelona de Ecuador, el 21 de mayo. Por último, cerrará esta fase nada menos que contra Boca Juniors en La Bombonera, el 28 de mayo.

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