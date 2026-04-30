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    Aníbal Mosa es reelegido como presidente de Blanco y Negro y Jaime Pizarro asume un rol ejecutivo en Colo Colo

    La tarde de este miércoles se realizó la primera reunión del nuevo directorio de la concesionaria, donde se distribuyeron los roles.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El nuevo bloque de Aníbal Mosa brindó una conferencia tras su primera reunión de directorio. Foto: Colo Colo.

    Después de la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro desarrollada en la mañana de este miércoles, restaba un último formalismo para completar el proceso: la primera reunión del nuevo directorio en la que debía elegirse al presidente y vicepresidente de la compañía.

    Pasadas las 18.30 se desarrolló la cita en la Casa Alba, adonde acudieron los nuevos directores del bloque controlador que encabeza Aníbal Mosa y que ya integraban Eduardo Loyola y Aziz Mosa. A ellos se sumaron Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg, Paloma Norambuena y Paul Fontaine, además de los representantes del Club Social, Edmundo Valladares y Edison Marchant.

    Este primer encuentro se extendió por cerca de una hora y media y ahí se tomaron las primeras decisiones. De partida, se acordó que Aníbal Mosa y Eduardo Loyola continuaran en su rol de presidente y vicepresidente de la concesionaria, con siete votos a favor y dos abstenciones de los miembros del Club Social, pero también se determinó crear un cargo especial para Pizarro.

    “Va a desarrollar un rol ejecutivo que tiene que ver con una dirección deportiva de todas las áreas de fútbol de Colo Colo. Él se incorporará y a contar de mañana le presentaremos al cuerpo técnico, a todos los jugadores. Ya tuvimos una reunión con todos los gerentes, incluido Daniel Morón. A contar del lunes tendrá una oficina aquí en el estadio Monumental y, como les dije recién, ha sido elegido por este directorio por unanimidad”, señaló Mosa.

    Por su parte, el exministro valoró su nueva función. “Después de vivir etapas muy distintas desde el fútbol formativo, de ser jugador del equipo de haber sido entrenador, de haber estado también en otros roles, creo que siempre para mí es un privilegio poder volver a hacerlo y creo que además, sustentando tal vez uno de los pilares de esta institución, que es el tema deportivo, el proceso de creación de talento, el proceso de desarrollo de los deportistas y el proceso de crecimiento y de proyección. Yo creo que es realmente atractivo”, manifestó.

    La emoción de Monckeberg

    En tanto, Nicolás Monckeberg, exministro del Trabajo en la segunda administración del fallecido Presidente Sebastián Piñera, se mostró complacido de integrarse a la mesa. “Me apasiona poder contribuir con un grano de arena a que Colo Colo sirva para que tengamos un país mejor. Entonces, es todo integrado no siento que Colo Colo ni ningún equipo necesite un político, lo que necesitamos es que estas instituciones representen a todos transversalmente sin divisiones, sin peleas estériles, pero con la voluntad de avanzar y no de quedarse estancados”, reflexionó.

    Más sobre:FútbolBlanco y NegroColo ColoAníbal MosaJaime PizarroPaloma NorambuenaNicolás MonckebergPaul FontaineEduardo LoyolaAziz MosaEdmundo ValladaresEdison Marchant

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