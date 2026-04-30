Sebastián Pérez le ataja tres penales a Gremio en la Copa Sudamericana

Corría el minuto 11 del partido entre Palestino y Gremio, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La Cisterna pifiaba a Carlos Vinícius, quien con pasos cortos, lentos, se acercaba a la pelota para lanzar el penal. El número 95 del elenco brasileño miró el palo izquierdo de Sebastián Pérez. Impactó el balón con la parte interna del pie izquierdo y justamente Zanahoria se lanzó hacia su zurda. Tapadón. Los chilenos festejaban, pero todo quedaba en nada. Había que repetir la ejecución por invasión al área.

Luego de los reclamos de Palestino, que tardaron cerca de dos minutos, Carlos Vinícius se colocó nuevamente frente a la pelota. Dio sus clásicos pasos cortos, abrió el pie y definió hacia la derecha de Pérez, quien, otra vez, adivinó el lado y sacó el balón con un manotazo, ayudado por un golpe en el vertical. Era una fiesta de abrazos para el arquero nacional, pero... los jueces detectaron que se adelantó antes de la ejecución. Se repetía todo.

Otros tres minutos después, Carlos Vinícius, que no se rendía, estaba nuevamente en el punto penal. La Cisterna continuaba sus pifias ya no solo contra Gremio, sino que también al árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero. Ya sin hacer su poco efectivo show previo, el delantero corrió fuerte hacia el balón y al impactarlo se resbaló. El remate le fue casi al centro y Zanahoria Pérez se había lanzado hacia la izquierda, sin embargo, el meta reaccionó con la pierna y alcanzó a sacar la pelota, que salió lejos y que fue capturada rápidamente por un jugador de Palestino.

Foto: Photosport

Los lamentos de Carlos Vinícius fueron parecidos a los de Martín Palermo en la Copa América 1999, luego de perder, también, tres penales.