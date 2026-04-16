El desconocido reto que Marcelo Bielsa le dio a Martín Palermo la noche noche en la que falló tres penales ante Colombia

La Copa América de Paraguay 1999 le trae recuerdos amargos a Martín Palermo. En especial por lo que sucedió en el duelo por la segunda fecha de la competencia entre Argentina y Colombia.

Con Marcelo Bielsa como entrenador de la Albiceleste, dicha selección terminó cayendo por un contundente 3-0, aunque el marcador pudo ser muy diferente. En aquel duelo, el histórico delantero de Boca Juniors fue el encargado de patear los penales, pero desperdició las tres oportunidades que tuvo enfrentando al meta Miguel Calero.

El primero de ellos fue en la primera mitad y los restantes en el complemento. Si bien Argentina pudo avanzar a los cuartos de final tras derrotar a Uruguay en la última fecha, el reproche del rosarino a Palermo no faltó.

En diálogo con DSports, Palermo recordó que el exentrenador de la Roja “siempre, después de los partidos, había una charla grupal en la que se analizaba el partido. Los comentarios de lo que había sucedido y en ese partido, después de hablar, él vino ahí, pidió que se fueran todos y que yo me quedara”, introdujo.

“En ese momento, nada, sus palabras fueron que para él yo había sido un poco egoísta para con el equipo y que había pensado solamente en mí en ese momento. Y bueno, yo le dije que no creía que había sido egoísta, sino que había asumido la responsabilidad. Que él me había elegido para que pateara los penales y que no había visto a nadie que me dijera lo contrario”, añadió.

“Entendí, obviamente, como él como líder debía hacerme saber su opinión y eso me pareció correcto y nada más”, precisó.

También retrató sobre la figura de Bielsa que “es una persona que en los momentos que tenía que venir y decirte las cosas de frente, siempre lo ha hecho. Creo que fue un técnico que me enseñó mucho en ese tramo de mi carrera, en el tiempo que trabajé con él. Es un técnico que te lleva a lo máximo de potenciar, de sacar lo mejor de ti, y a la exigencia de lo que es competir a nivel selección y contra los rivales que tienes que enfrentarte, te prepara para eso”, cerró.

Tras acceder a los cuartos de final, Argentina debió decirle adiós rápidamente a la competencia. En esta fase se midieron contra Brasil que supo dejarlos en el camino por 2-1. Rivaldo y Ronaldo anotaron para el scratch mientras que Juan Pablo Sorín marcó el descuento. Al final la Verdeamarela levantó el trofeo de la Copa América.

¿Y Chile? La Roja alcanzó los cuartos tras caer contra México (1-0), vencer a Venezuela (3-0) y perder contra Brasil (1-0), siendo el mejor tercero. En la etapa eliminatoria el Equipo de Todos derrotó a Colombia por 3-2 y cayó en lanzamientos penales contra Uruguay en las semifinales. En la lucha por el tercer lugar, volvió a caer contra los aztecas por 2-1.