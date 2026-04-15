Justo Álvarez parte planteándole a El Deportivo que toma distancia de las decisiones que adopte la ANFP en relación a la representación del profesionalismo en la Federación de Fútbol de Chile, la instancia en la que confluyen y que cobrará especial relevancia a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de SADP.

“No es de nuestra incumbencia lo que ellos hagan. Lo vamos a ver cuando corresponda. No puedo opinar de lo que ellos hagan. Por lo que me enteré, esos nombres son de gente que tiene respeto en el fútbol. Lo han hecho bien y no viven del fútbol. Para ellos es una pasión lo que hacen”, parte valorando el presidente de la ANFA respecto de la designación de los consejeros. Cecilia Pérez (Universidad de Chile), Aníbal Mosa (Colo Colo), Jorge Uauy (Palestino) y Cristian Ogalde (Magallanes) ocuparán puestos que desde ahora cobran el carácter de cruciales.

La ANFA le raya la cancha a la ANFP por Juan Tagle: “¿Cómo vamos a votar por quien está en contra de la separación?"

Álvarez confía en el trabajo conjunto de ambos sectores respecto de la adecuación a las exigencias que impondrá la nueva ley. “Llevamos ocho meses avanzados. Todos los borradores se fueron a FIFA y Conmebol. Seguramente, cuando presenten el texto definitivo, habrá sugerencias, inquietudes, en distintas materias. Como por ejemplo lo que pasa cuando los equipos bajan desde el profesionalismo”, explica.

“Cuando llegue el momento, en los estatutos, cuando se puedan aprobar, porque estamos muy avanzados, el señor Milad tendrá que llamar a los nueve consejeros de lado y lado y en conjunto con los nuevos integrantes de la ANFP, entre los 18 vamos a darle la última chequeada a esos estatutos. El grueso está listo”, consigna.

Eso sí, establece una certeza. “La Selección la va a regir la Federación”, sostiene. La Roja debería transformarse en la principal fuente de ingresos de la entidad matriz, actualmente controlada por el fútbol rentado.

Felipe Ward, director General de Desarrollo Estudiantil USS; Pablo Milad, presidente de la ANFP y Justo Álvarez, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile.

Una elección crucial

El discurso del timonel del amateurismo se endurece al referirse a la batalla decisiva entre ambos sectores: la elección de la mesa directiva de la Federación. “Ya no se designa a dedo. Se tiene que competir por listas. Cada persona llevará su lista. Y votarán los consejeros”, sostiene.

En ese sentido, plantea una decisión tan estratégica como clave. “No vamos a apurar la elección del directorio de la Federación hasta que se elija el nuevo directorio de la ANFP. Y ahí llegarán las listas de Juan, Pedro o Diego”, consigna.

En ese contexto, evita calificar una eventual jugada de la contraparte. “No lo veo como maniobra. Si de parte de ellos, creen que es así, es un tema de ellos”, establece.

Juan Tagle, expresidente de Cruzados (Foto: Photosport) JAVIER TORRES/ATON CHILE

El factor Tagle

Álvarez aborda un nombre del profesionalismo que concita preferencias para asumir la presidencia de la Federación: Juan Tagle, quien dejó el directorio de Cruzados después de una década al mando de la concesionaria. “Tiene los tres años de antigüedad, por lo que cumple con los requisitos. Puede postularse”, intenta delimitar, inicialmente. Después, eso sí, deja fluir su opinión más genuina. “Voy a ser más sincero. ¿Cómo voy a votar por alguien que no quiere separar la Federación de la ANFP?“, establece.

En ese contexto, apela a que el nuevo orden propondrá un escenario más equilibrado. “En la lista tienen que ir tres ANFA, tres ANFP y un neutro que habrá que elegir. Puede ser alguien del fútbol femenino, Carlos Ramos del Colegio de Entrenadores. ¿Se da cuenta de que no hemos dejado nada al azar? En los temas federativos voy a ser majadero. Ese neutro es decisivo", amplía respecto de una estructura que cautele los intereses de su sector.

Lo que no transa es la relevancia a la que aspira la entidad que dirige en la entidad afiliada a la FIFA y la Conmebol. “Antes, la federación la presidía dos años la ANFP y dos años la ANFA ¿Usted cree que yo voy a pasar a la historia como el que entregó el control de la Federación a la ANFP?“, concluye.