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    Gobierno pone suma urgencia a la reforma la Ley SADP

    La medida fue anunciada a través de un comunicado del Ministerio del Deporte.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas entra en la recta final. Este lunes desde el Ministerio del Deporte anunciaron que el Gobierno de colocó suma urgencia al proyecto, lo que significa que la Cámara tiene 15 días para despacharlo o mandarlo a comisión mixta.

    La noticia fue entregada a través de un comunicado del Mindep esta tarde. "El Gobierno, a través del Ministerio del Deporte, informa que ha decidido poner suma urgencia al proyecto de ley que reforma la ley N°20.019 que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, luego de haber analizado su contenido y haber escuchado las opiniones de los principales involucrados en su discusión" comenzaron escribiendo.

    “Existe la firme convicción de que esta reforma es necesaria, ya que moderniza el modelo de propiedad y gestión del fútbol chileno, aumenta la transparencia y corrige los problemas de la ley vigente”, añadieron.

    Además, la nueva ministra del Deporte, Natalia Duco, también tuvo palabras para esta medida: “Tras reunirnos con actores clave en la tramitación del proyecto que reforma la Ley 20.019 de SADP, impulsamos que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingrese suma urgencia para fortalecer la transparencia y elevar los estándares del modelo actual del fútbol chileno”, escribió la titular de la cartera a través de su cuenta de X.

    Una de las primeras reacciones a esta medida fue la del senador Matías Walker, uno de los autores del proyecto: “Quiero agradecer a la ministra por la suma urgencia a nuestro proyecto. Esta suma urgencia va a permitir que en un plazo de 15 días la cámara de Diputados, donde nació este proyecto hace 10 años atrás, pueda ratificarlo y convertirlo en ley lo antes posible, considerando que hay un plazo de 18 meses para su implementación, tiempo que los presidentes de clubes, paradojalmente, encuentran que es muy poco”.

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