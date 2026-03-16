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    El sentido adiós del Matador Salas a Marcelo Araujo, la voz de sus goles más recordados en River Plate

    El Matador le dedicó unas palabras en la red social Instagram al relator que falleció este lunes.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    El sentido adiós de Salas a Marcelo Araujo

    Este lunes se apagó una de las voces más importantes del periodismo deportivo argentino y sudamericano. A los 78 años, falleció Marcelo Araujo, icónico relator transandino que en los años 90 se popularizó entre los futboleros chilenos por narrar los festejos de Marcelo Salas en River Plate, periodo en el que el Matador ganó tres títulos nacionales, una Supercopa Sudamericana y se coronó como el mejor jugador de América.

    Este lunes, al conocer la noticia, justamente Marcelo Salas fue uno de los que reaccionó a la muerte del comunicador. En una historia en la red social Instagram, el zurdo escribió: “Descansa en paz, querido Marcelo. Gracias por tan lindos relatos y recuerdos imborrables”. A esas palabras, Salas agregó una foto de Marcelo Araujo en la que está siendo entrevistado.

    Cabe destacar que el comunicador argentino falleció en las últimas horas en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Llevaba varios días internado en el centro asistencial, aquejado de complicaciones de salud a nivel respiratorio.

    En su carrera, Araujo encabezó emblemáticos programas, como Fútbol de Primera y Fútbol Para Todos. “La gente cuando me cruza me trata muy bien. La verdad es que me sorprendo; harán comparaciones o extrañarán las pelotudeces que yo decía. Por lo menos los hacía cagar de risa”, reflexionó una vez en la última entrevista con el diario transandino La Nación.

    Relatos que perduran

    Uno de los relatos que en Chile más se recuerda es el ocurrido en 1997, con la mencionada Supercopa Sudamericana, en la que el elenco Millonario se enfrentó contra Sao Paulo.

    Esa noche del 17 de diciembre, luego de un sin goles en la ida en Brasil, el equipo dirigido por Ramón Díaz se impuso por 2-1 con dos anotaciones de Marcelo Salas a los 46′ y 58 minutos de partido. La narración aún perdura: “¡Señoras y señores, el chileno, grande el chileno, golazo del Chileno!

    Más sobre:FútbolMarcelo SalasMarcelo AraujoRiver Plate

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