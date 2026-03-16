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    “Salas y River campeón...”: fallece Marcelo Araujo, el relator que inmortalizó las hazañas del Matador en Argentina

    A los 78 años, se apagó una de las voces más reconocidas del fútbol sudamericano.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El fallecido Marcelo Araujo.

    “Salas y River campeón; Salas y River campeón, River campeón, River campeón”. La narración forma parte del inconsciente colectivo de los hinchas millonarios y, por cierto, de los chilenos. El Matador le daba una corona al equipo de la banda sangre y Marcelo Araujo ponía la parte a una imagen que ya era lo suficientemente potente: la de una narración inolvidable e icónica.

    El comunicador argentino falleció en las últimas horas, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Llevaba varios días internado en el centro asistencial, aquejado de complicaciones de salud a nivel respiratorio.

    “Salas y River campeón...”: fallece Marcelo Araujo, el relator que inmortalizó las hazañas del Matador en Argentina

    Araujo (cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman) formó una dupla inolvidable con otra leyenda del periodismo deportivo argentino: Enrique Macaya Márquez.

    El relator había padecido Covid-19, lo que lo mantuvo en terapia intensiva durante dos meses. La enfermedad le generó complicaciones que lo fueron mermando progresivamente.

    En su carrera, Araujo encabezó emblemáticos programas, como Fútbol de Primera y Fútbol Para Todos. Sin embargo, donde su voz pasó a transformarse en un ícono a nivel sudamericano fue en los cientos de encuentros que narró.

    “La gente cuando me cruza me trata muy bien. La verdad es que me sorprendo; harán comparaciones o extrañarán las pelotudeces que yo decía. Por lo menos los hacía cagar de risa”, reflexionó una vez en la última entrevista con el diario transandino La Nación.

    “El Chileeeeno” y “El Fenómeno” fueron otras de las denominaciones que le asignó a Marcelo Salas durante su paso por la escuadra de Núñez.

    Más sobre:Marcelo AraujoMarcelo SalasFútbolFútbol InternacionalFútbol Argentino

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