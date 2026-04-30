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    FA, PC, DC y PS se reúnen para estudiar megarreforma de Kast, pero evitan pronunciarse respecto a llevar iniciativa al TC

    “No hemos acordado aquello porque hay un proyecto que se está tramando en el Congreso”, señaló el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble. Por el momento, la posibilidad sigue abierta a cómo se desarrolle la discusión parlamentaria.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    FA, PC, DC y PS se reúnen para estudiar megarreforma de Kast, pero evitan pronunciarse respecto a llevar iniciativa al TC Prensa Partido Comunista

    Abogados y secretarios generales del Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC) se reunieron este jueves en la sede frenteamplista para estudiar la opción de llevar al Tribunal Constitucional la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast.

    Los partidos de la oposición que han mostrado sus mayores reparos al proyecto ya habían anunciado que la iniciativa presentaba una serie de vicios de constitucionalidad.

    Previamente esta misma jornada, el diputado Gonzalo Winter (FA) señaló en Desde la Redacción de La Tercera que uno de los elementos que podrían tener vicios de constitucionalidad era lo referido a invariabilidad tributaria.

    “Yo creo que debería estar por los 350 millones. Por lo tanto, (Jorge) Quiroz está siendo mucho más radical que Pinochet. Quiroz es más radical que Pinochet desde el punto de vista de la invariabilidad tributaria, solo en ese contexto”, señaló este jueves.

    30.04.2026 Gonzalo Winter Diputado FOTO PABLO VÁSQUEZ R. Pablo Vásquez R.

    Previo a la reunión, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa enfatizó que “este es un proceso que está en debate, diría que está en desarrollo (...) Creo que tampoco vamos a llegar a una conclusión cerrada hoy día”.

    Por su parte, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, señaló que evaluarán junto a los abogados el tratamiento al mezclar “distintas ideas matrices”.

    “Lo que vamos a hacer es analizar si es que aquella forma de discutir en donde se dice que se quiere discutir una reconstrucción, pero en realidad lo que se hace es otra cosa, es algo que está de acuerdo a nuestra constitución en nuestras normas”, detalló.

    Conclusiones de la reunión

    Posteriormente, los representantes de la oposición destacaron la conversación con los juristas, además de detallar los principales problemas que observaban respecto a la iniciativa. Sin embargo, por el momento no habría un pronunciamiento sobre llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional.

    “La reunión que hemos sostenido junto a expertos juristas especialistas en temas constitucionales fue tremendamente ilustrativa”, destacó la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss.

    Por su parte, Couble criticó la medida y señaló que “si hoy día quieren aprobar una reforma tributaria que le va a hacer un daño tremendo a Chile por los próximos 20, 30 años, no lo pueden hacer por un voto, pirquineando”.

    Consultado sobre si se habría acordado llevar la iniciativa a reserva de constitucionalidad, el representante del Frente Amplio respondió: “No hemos acordado aquello porque hay un proyecto que se está tramando en el Congreso”, respondió al respecto.

    Mientras tanto, el secretario general del PS, Arturo Barrios, considera que el gobierno a buscado “entorpecer la gestión legislativa” al ingresar una ley miscelánea con una “idea matriz que no se entiende”.

    En la misma línea que Couble, el exdiputado enfatizó que “de verdad estamos estudiando muy seriamente con juristas el recurrir al Tribunal Constitucional. Eso será señalado por nuestros presidentes en la medida que exista este trámite legislativo”.

    Finalmente, Figueroa enfatizó en la importancia que el proyecto sea discutido en “todas las comisiones que correspondan”.

    No se puede insistir y persistir en una norma de tramitación express si queremos hacer un ejercicio democrático, más aún cuando hay riesgos tan relevantes de amarre para próximas administraciones, para el propio Congreso, los poderes del Estado y sin duda que también para la propia ciudadanía”, señaló al respecto.

    Sin embargo, tampoco confirmó si la oposición llevaría a cabo una acción en el Tribunal Constitucional. “Evitaría pronunciarnos sobre acciones que tendrán que discutirse en su tiempo y forma”, respondió.

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