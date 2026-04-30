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    Vacunación contra influenza registra 61,2% de cobertura: menores de 5 años presentan la adhesión más baja

    En cuanto a las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas, se observó una disminución en las personas de 15 años y más, mientras que en menores de 15 años se registró un alza.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

    La campaña de vacunación contra la Influenza registra un avance de 61,2%, sin embargo, el grupo de los niños de 6 meses a 5 años aún presentan baja cobertura.

    Así lo dieron a conocer esta jornada Jorge Vilches, jefe de Epidemiología, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, al entregaron el reporte semanal de los virus respiratorios que afectan a la población.

    Según informaron los expertos, en la Semana Epidemiológica 16, es decir, entre el 19 al 25 de abril, la positividad de las muestras alcanzó un 37,3%, inferior a la registrada en la semana previa (38,9%).​

    En esto, el virus predominante es el Rinovirus, representando el 60% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior (66,4%). La Influenza A es el segundo virus más detectado, con un 14,9%, superior a lo registrado la semana anterior (10,4%).​ En tanto, el Adenovirus se encuentra en el tercer lugar, representando el 9,8% de los casos detectados, lo que marca un aumento respecto a la semana previa (7,4%).

    En cuanto a la cobertura de vacunación de influenza, es de 61,2%, y los expertos advirtieron que si bien los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 80%, los niños de 6 meses a 5 años (49,4% de cobertura); embarazadas (51,4%); y personas de 60 años y más (51,3%) son los que presentan un menor avance.

    Por otra parte, la cobertura de inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en lactantes alcanzó un 88,1%.

    “La Influenza muestra cuatro puntos porcentuales por sobre lo registrado la semana anterior. Y también observamos en las últimas tres semanas, de manera consecutiva, un alza en la participación de este virus en el total de las muestras respiratorias que recibe el Instituto de Salud Pública”, explicó Vilches.

    Incremento en el grupo etario de los menores de 5 a 14 años

    Al 29 de abril 2026, el sistema integrado cuenta con 738 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 69,4%. El 18,9% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

    Además, hay 4.398 camas críticas adultos habilitadas, con una ocupación del 92,1%. El 9% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias

    En tanto, para la Semana Epidemiológica 16, el 24% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 0,6% superior respecto de la semana anterior.

    Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron una disminución del 1,8% respecto a la semana previa. Si se revisa la información por grupo etario en tanto, se observa una disminución en las personas de 15 años y más, mientras que en menores de 15 años se registró un alza.

    “Es importante resaltar que son los niños los que están llegando mayormente a las urgencias a consultar por enfermedades respiratorias, vemos esta tendencia de incremento en el grupo etario de los menores de 5 a 14 años. Por ello, la importancia de reafirmar el llamado a los grupos objetivos que les corresponde la vacunación para que concurran a vacunarse", señaló el experto.

    En cuanto a este aumento en las atenciones, detalló Pino, si bien hay una mayor circulación de influenza y de rinovirus que está afectando principalmente a la población infantil “todavía no se manifiesta con cuadros de mayor gravedad”.

    Sobre las hospitalizaciones desde la urgencia por causa respiratoria, se observó una disminución del 6,7% respecto a la semana anterior.

    Más sobre:NacionalVacunaciónCampaña de Inviernovirus respiratorios

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