Gobierno concreta recorte del presupuesto de Justicia con fuerte reducción del 9% en la Subsecretaría de DD.HH.

La Contraloría ya tomó razón del decreto de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que recorta los recursos en el Ministerio de Justicia.

Tal como había sido la exigencia del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, de recortar 3% del erario de cada repartición, la cartera que lidera el ministro Fernando Rabat redujo en esa misma proporción el tamaño de su billetera fiscal.

En un comunicado difundido por la entidad se informó que la “reducción aproximada fue de $46 mil millones, resguardando la continuidad y la debida prestación de los servicios esenciales del sector, especialmente aquellos que tienen relación directa con la atención de las personas”.

El recorte, al menos en lo que tiene que ver de manera directa con Justicia según se lee en el decreto, es de casi $39 mil millones. El desglose de eso implica que Gendarmería -que está en proceso de implementación de la reforma constitucional que hace el traspaso a Seguridad- reducirá su presupuesto en casi $17 mil millones.

Si bien Gendarmería es la institución en donde más se notó la reducción, esto responde a que es la entidad dependiente de Justicia que más presupuesto tiene. Para 2026 se aprobó un total de $634 mil millones por lo que la baja -según Justicia- es de 2,4%, inferior a lo solicitado por Quiroz.

El ítem “secretaría y administración general” tendrá casi $10 mil millones menos, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil redujo su presupuesto en $7.600 millones, la Defensoría Penal Pública (DPP) tuvo que recortar $2 mil millones, el Servicio Médico Legal (SML) recibirá $1.600 millones menos y la Subsecretaría de Derechos Humanos (DD.HH.) hizo lo mismo con $870 millones.

La reducción en la Subsecretaría de DD.HH. que dirige Pablo Mira (RN) si bien es de las reparticiones que menos recursos tiene, en términos porcentuales tendrá un recorte del 9,2% del presupuesto al considerar el monto destinado por la Dipres en base a la Ley de Presupuesto 2026.

Al hacer zoom en esa reducción, en el decreto se aprecia que por concepto de “Servicio Nacional del Patrimonio - Sitios de Memoria” habrá $519.574.000 menos en transferencias corrientes y para ese mismo ítem hay otros $280.426.000 de reducción por transferencias de capital.

En tanto, el Programa de DD.HH. tendrá que operar con $65.274.000 menos.