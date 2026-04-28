“Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana”: Kaminski explica su detención tras quedar libre

El comunicador Francisco Kaminski quedó en libertad la mañana de este martes tras haber sido detenido por la Policía de Investigaciones en un allanamiento en su domicilio durante la madrugada.

La entrada y registro del inmueble se relaciona a una indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Sur de una banda de dedicada a la venta irregular de vehículos.

“Me compré un auto en una automotora y por eso me están investigando”, afirmó Kaminski al salir del cuartel.

La detención se produjo porque los detectives encontraron droga en poder de la figura de radio y TV.

“Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana”, explicó.

También se realizó el allanamiento a las dependencias de Cincar en Puente Alto, un negocio de compra y venta de autos chocados que se difunden en redes sociales como “los más baratos del mercado”.

En julio del año pasado, Kaminski declaró ante la Fiscalía Metropolitana Oriente en calidad de testigo por el homicidio José Felipe Reyes Ossa, conocido como el Rey de Meiggs, por haber tenido un contacto telefónico con el empresario el día en que unos sicarios le dieron muerte.