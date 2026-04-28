Detienen a Francisco Kaminski tras operativo de la PDI

Durante la madrugada de este martes, personal de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones, realizó un operativo por una investigación de lavado de activos, en la cual se allanaron múltiples viviendas, entre ellas la del comunicador Francisco Kaminski.

Cerca de las 5:30 de la mañana personal de la PDI, se trasladó hasta el domicilio de Kaminski en la comuna de Las Condes para efectuar las diligencias.

Según fuentes conocedoras de la causa, en la ocasión fue detenido al comunicador y sería formalizado durante la jornada.

De acuerdo a información preliminar, la investigación tendría relación con una banda de más de 20 personas, las cuales estarían relacionadas con la venta irregular de vehículos.