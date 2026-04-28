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    Los vínculos de Francisco Kaminski con automotora investigada por lavado de activos en la operación Rey David

    La PDI realizó un allanamiento en el domicilio del animador de televisión y exrostro de programas juveniles. Si bien fue detenido por mantener poco más de tres gramos de marihuana, fue dejado libre al paso de las horas. Eso sí, su nexo con la empresa investigada sería mayor.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    “Estuve detenido, me metieron a un calabozo y me dijeron ‘usted se va’”.

    Así se defendió el animador de televisión Francisco Kaminski, quien esta mañana fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por lavado de activos que está llevando la Fiscalía Metropolitana Sur.

    La detención de Kaminski, exrostro de televisión de programas juveniles, se dio en medio de más de 20 allanamientos en inmuebles en las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins. En esa causa, bautizada por la policía como “Rey David”, Kaminski aparecía como un “sujeto de interés” por los presuntos vínculos con la automotora Cincar, propiedad de David Israel.

    Su detención, eso sí, respondió a otros motivos: los detectives que llegaron hasta su casa en la comuna de Las Condes encontraron más de tres gramos de marihuana y ansiolíticos. Según él, la Fiscalía consideró que esa cantidad de droga era para consumo personal, quedó apercibido y lo dejó irse a su casa.

    Pero la detención, según conocedores de la causa, no fue circunstancial. Pese a que por el momento no figura alguna imputación en su contra, los detectives pudieron trazar vínculos con la automotora investigada por lavado de activos. La hipótesis que persigue el Ministerio Público es que detrás del lavado de esa plata habría negocios de droga.

    PDI allanó 26 domicilios

    Los vínculos

    El trabajo de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI incluyó, hasta ahora, varias técnicas investigativas. Por ejemplo, las escuchas telefónicas de los sujetos de interés. Es así como los detectives dieron con varios de los 18 imputados detenidos este martes.

    Kaminski rechazó cualquier tipo de vínculo con la automotora más allá de haber comprado un auto una vez. Eso sí, dijo que recomendó a algunos amigos comprar ahí. “A David lo conocí a través de un amigo mío que me lo presentó y después él llegó a auspiciar el programa que hacíamos de noche en La Red. Tengo una buena relación y le mandé clientes. Le compré solo un auto, pero tengo muchos amigos que le han comprado autos”, comentó.

    Pero las mismas fuentes comentan que Kaminski no solo recomendaba la tienda a sus amigos. También habría recibido una suerte de comisión por llevar clientes que pagaban autos con dinero en efectivo. Entre esos clientes hubo empresarios de Valparaíso ligados a locales nocturnos, donde el animador hacía eventos.

    La Fiscalía y la PDI indaga traspasos de autos irregulares que están siendo periciados por los investigadores. En tanto, 43 vehículos fueron incautados. Sin embargo, fuentes del caso no descartan que pueda volver a ser requerido por la policía.

    Varias deudas

    No es la primera vez que el animador es vinculado a causas penales. El año pasado tuvo que prestar testimonio en el marco de la causa por el sicariato del rey de Meiggs.

    Kaminski era amigo de Felipe Reyes, quien fue asesinado por tres sicarios venezolanos en Ñuñoa. De hecho fue el último en hablar con Reyes, a quien le debía una alta suma de dinero. “Yo siento que él oculta información”, dijo la viuda en su declaración a los fiscales.

    Por otro lado, ha debido enfrentar varias acusaciones de millonarias deudas de quienes trabajaron con él. Por ejemplo, a inicios de marzo el empresario José Tomás Devlahovich presentó una querella contra Kaminski por una estafa por más de $ 180 millones. Ambos trabajaron juntos en la producción de la fonda Doña Flor.

    Pero esa no es la única querella. Algunas han terminado con abandono de causa o sobreseimiento. El 14 de mayo, hasta ahora, tiene una audiencia de juicio simplificado por un cheque de $ 86 millones que no contaba con fondos.

    Más sobre:Francisco KaminskiPDILavado de activos

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