SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Steinert explica sociedad con exmarido y dice que fue hace 16 años cuando él defendió a narco: “En política no todo vale”

    Flanqueada por los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, Steinert afirmó que su interés era compartir “antecedentes clarificadores” sobre el tema.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió a la publicación del diario La Segunda de este jueves, que dio cuenta de una sociedad que ella mantiene con un abogado que figura en el registro de profesionales que han representado a narcotraficantes.

    La sociedad en cuestión corresponde a la Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitada, que fue constituida por la ministra junto al que fuera su marido Rodrigo Irrazabal Izikson.

    El letrado figura en el listado que elabora la Contraloría General de la República de abogados impedidos de ejercer funciones en el Estado por haber defendido a imputados por delitos de la Ley 20.000.

    “El abogado con que el titular me vincula es mi exmarido, con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio”, explicó la ministra.

    Flanqueada por los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, en un encuentro con la prensa, Steinert afirmó que su interés era compartir “antecedentes clarificadores” sobre el tema.

    “Conocida esta información, él me acaba de señalar que en una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos que señala el titular”, sostuvo la autoridad de gobierno, leyendo una declaración.

    En esa línea, la secretaria de Estado dijo que rechazaba “tajantemente la insinuación que hace el titular” y cerró con la reflexión de que “en política no todo vale”.

    Más sobre:Trinidad SteinertRodrigo IrrazabalNarcotráficoSeguridadLa Segunda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Karol G se acerca a Falabella y salen a la venta sus tres shows en el Estadio Nacional

    Bank of America sube pronóstico para el precio del cobre 2026 y espera que rompa los US$ 7 el próximo año

    Por mala calidad del aire: restricción vehicular en la RM parte el lunes con los dígitos 8 y 9

    Presidentes de comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara tras reunirse con Quiroz: “Somos la garantía de que no se van a hacer recortes sociales”

    Vacunación contra influenza registra 61,2% de cobertura: menores de 5 años presentan la adhesión más baja

    Lo más leído

    1.
    Tras varias horas incomunicada: chilena detenida por Israel junto a flotilla que iba a Gaza será trasladada a Grecia

    Tras varias horas incomunicada: chilena detenida por Israel junto a flotilla que iba a Gaza será trasladada a Grecia

    2.
    Exdirector de SLEP de Atacama lo acusa de injurias graves: Corte de Copiapó revisa solicitud de desafuero contra Boric

    Exdirector de SLEP de Atacama lo acusa de injurias graves: Corte de Copiapó revisa solicitud de desafuero contra Boric

    3.
    Van 100 confirmados: alcaldes convocan un gran encuentro por contribuciones y mantienen flanco abierto para La Moneda

    Van 100 confirmados: alcaldes convocan un gran encuentro por contribuciones y mantienen flanco abierto para La Moneda

    4.
    Katherine Martorell (RN) afirma que Kast “está respondiendo todos los días por errores de los ministros”

    Katherine Martorell (RN) afirma que Kast “está respondiendo todos los días por errores de los ministros”

    5.
    Decreto de Hacienda concreta recorte de $32.721 millones en Desarrollo Social y golpea a programas de niñez, pueblos indígenas y juventud

    Decreto de Hacienda concreta recorte de $32.721 millones en Desarrollo Social y golpea a programas de niñez, pueblos indígenas y juventud

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Por mala calidad del aire: restricción vehicular en la RM parte el lunes con los dígitos 8 y 9
    Chile

    Por mala calidad del aire: restricción vehicular en la RM parte el lunes con los dígitos 8 y 9

    Steinert explica sociedad con exmarido y dice que fue hace 16 años cuando él defendió a narco: “En política no todo vale”

    Presidentes de comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara tras reunirse con Quiroz: “Somos la garantía de que no se van a hacer recortes sociales”

    Bank of America sube pronóstico para el precio del cobre 2026 y espera que rompa los US$ 7 el próximo año
    Negocios

    Bank of America sube pronóstico para el precio del cobre 2026 y espera que rompa los US$ 7 el próximo año

    “El ministro Poduje está muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío” x 4: la peculiar respuesta de Quiroz a la polémica con Vivienda

    Vittorio Corbo prevé que el Banco Central mantendrá o subirá la tasa de interés en los próximos meses

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días
    Tendencias

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Alcalde de Independencia frena el sueño de Unión Española: “No ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio”
    El Deportivo

    Alcalde de Independencia frena el sueño de Unión Española: “No ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio”

    Entrevista con Enrique Osses: “Es un orgullo para mí que vuelva un chileno como Cristián Garay a dirigir un Mundial”

    Gianni Infantino zanja la polémica a un mes del Mundial: “Irán va a jugar en Estados Unidos”

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Karol G se acerca a Falabella y salen a la venta sus tres shows en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Karol G se acerca a Falabella y salen a la venta sus tres shows en el Estadio Nacional

    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)

    “Legalmente la serie se puede hacer”: Alfredo Castro responde a las críticas de la mamá de Matute Johns

    Trump vuelve a reclamar el despido del comediante Jimmy Kimmel: “Más vale que sea pronto”
    Mundo

    Trump vuelve a reclamar el despido del comediante Jimmy Kimmel: “Más vale que sea pronto”

    Apartheid hídrico: el nuevo foco de la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania

    Trump pide a Merz centrarse en la guerra de Ucrania y dejar de “interferir” en sus acciones respecto a Irán

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos