Steinert explica sociedad con exmarido y dice que fue hace 16 años cuando él defendió a narco: “En política no todo vale”

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió a la publicación del diario La Segunda de este jueves, que dio cuenta de una sociedad que ella mantiene con un abogado que figura en el registro de profesionales que han representado a narcotraficantes.

La sociedad en cuestión corresponde a la Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitada, que fue constituida por la ministra junto al que fuera su marido Rodrigo Irrazabal Izikson.

El letrado figura en el listado que elabora la Contraloría General de la República de abogados impedidos de ejercer funciones en el Estado por haber defendido a imputados por delitos de la Ley 20.000.

“El abogado con que el titular me vincula es mi exmarido, con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio”, explicó la ministra.

Flanqueada por los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, en un encuentro con la prensa, Steinert afirmó que su interés era compartir “antecedentes clarificadores” sobre el tema.

“Conocida esta información, él me acaba de señalar que en una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos que señala el titular”, sostuvo la autoridad de gobierno, leyendo una declaración.

En esa línea, la secretaria de Estado dijo que rechazaba “tajantemente la insinuación que hace el titular” y cerró con la reflexión de que “en política no todo vale”.