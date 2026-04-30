“El ministro Poduje está muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío” x 4: la peculiar respuesta de Quiroz a la polémica con Vivienda

En el contexto de los recortes presupuestarios que instruye el Ministerio de Hacienda para las diferentes carteras, su titular, Jorge Quiroz, intentó evitar escalar la polémica con su par de Vivienda, Iván Poduje, quien hizo comentarios que sugerían resistencia a acatar las medidas de ajuste.

“Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el presidente de Chile. Él es mi único jefe”, dijo Poduje en entrevista con radio Infinita.

“El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay”, agregó el secretario de Estado en esa conversación.

No conforme con ello, Poduje subió un video a sus redes sociales firmando la ejecución de la iniciativa “pavimento participativo”, un proyecto que, precisamente, estaba entre las recomendaciones de Hacienda para que sean revisados.

Sus declaraciones dejaron al titular de Vivienda como el primer disidente público a la gestión de Quiroz en su misión por ajustar los gastos del gobierno central.

Desde Teatinos 120, la sede de Hacienda, el jefe de las finanzas públicas fue abordado por la prensa en torno a la controversia, respondiendo prácticamente lo mismo a cada pregunta.

“El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos”, afirmó Quiroz.

Consultado específicamente si consideraba que las declaraciones del jefe de Vivienda eran una insolencia, Quiroz respondió:

“Entendemos la posición del ministro Poduje, está preocupado por la reconstrucción de Nuevo Ñuble Biobío y por eso estamos trabajando sin descanso para sacar el proyecto de ley y tener los fondos necesarios”.

Luego, cuando fue abordado particularmente por el video de Poduje, Quiroz respondió casi exactamente lo mismo y en el mismo tenor:

“Bueno, el ministro Poduje está muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío y entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando arduamente para sacar el proyecto de ley en el Congreso y ahí tener el financiamiento para la reconstrucción de Ñuble Biobío”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, responde a las consultas de la prensa ante declaraciones de Iván Poduje.

Y ante la insistencia de los periodistas por el video del ministro de Vivienda, la respuesta de Quiroz vuelve a repetirse, aunque con un ligero matiz.

“Bueno, entendemos la preocupación del ministro Poduje y por eso estamos trabajando para sacar lo más rápido posible el proyecto de ley en el Congreso y tener los fondos necesarios para llevar a cabo la reconstrucción de Ñuble Biobío. En eso estoy trabajando sin descanso”

El diálogo con la prensa apostada en Hacienda terminó con una respuesta muy similar en forma y fondo, cuando se le preguntó por las declaraciones de Poduje cuando dice que Quiroz no es su jefe.

“Bueno, estamos desde este ministerio trabajando arduamente para aprobar el proyecto de ley y sacar los recursos necesarios para poder financiar la reconstrucción de Ñuble Biobío”.