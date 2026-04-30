Cancillería cierra investigación sin indicios de apoyo de funcionarios a postulación de Bachelet a la ONU

La Cancillería dio por finalizada la investigación interna iniciada por eventuales gestiones de funcionarios a favor de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, sin encontrar indicios que acrediten vulneración a la instrucción de la cartera.

Desde Cancillería señalaron a La Tercera que, “concluida una investigación directa por parte de este ministerio, no se han encontrado indicios de que se hayan vulnerado las instrucciones de la Cancillería”.

De esta manera, se cerró una indagatoria que se extendió por una semana y que finalmente no arrojó resultados concluyentes de que funcionarios desoyeron las órdenes de no continuar con el respaldo a la exmadantaria.

El ministerio liderado por Francisco Pérez Mackenna anunció la investigación el pasado 22 de abril, a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, “para indagar los hechos y adoptar las medidas correspondientes”.

Esto, luego que el pasado 24 de marzo, el gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró su apoyo a la candidatura de Bachelet y, por consiguiente, instruyó a las embajadas y misiones que se abstengan de realizar gestiones en la materia.

Las sospechas de haber desoído esta instrucción, según información de Ex-Ante, apuntaban a funcionarios que trabajaron junto a la exembajadora ante la ONU, Paula Narváez.

La candidatura de Bachelet al organismo multilateral es apoyada por los gobiernos de México y Brasil, a quienes la ex jefa de Estado agradeció cuando el 21 de abril pasado presentó en Nueva York su postulación ante los 193 estados miembros de Naciones Unidas.