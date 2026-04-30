Cancillería expresa preocupación por situación de connacionales de la Global Sumud Flotilla e instruyen seguimiento

Tras conocerse la interceptación de la caravana “Global Sumud Flotilla”, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciaron que estarían realizando las gestiones pertinentes para monitorear la situación de los siete connacionales participantes.

La iniciativa en que participaban 175 activistas de todo el mundo, incluyendo a siete chilenos tenía como objetivo entregar ayuda humanitaria al territorio de Gaza, en Palestina.

Sin embargo, la caravana fue interceptada el miércoles en aguas internacionales, cerca de Grecia, por fuerzas militares israelíes.

Según se pudo conocer, en las embarcaciones capturadas habría estado la chilena Macarena Chahuán, ex funcionaria del Ministerio del Interior y del Ministerio de Vivienda, además de profesora de árabe.

“El Gobierno de Chile expresa su preocupación por los recientes acontecimientos vinculados a la Flotilla Global Sumud, en la cual se ha informado la participación de al menos siete ciudadanos chilenos", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado este jueves.

En ese sentido, desde el Minrel detallaron que estarían gestionando el contacto con todas las partes involucradas, además de instruir “el seguimiento consular inmediato para monitorear y resguardar la situación de los connacionales, velando por la protección de sus derechos e integridad”.

“Chile reitera su compromiso con el respeto del derecho internacional, la protección de la población civil y la promoción de soluciones pacíficas de las controversias”, concluyeron sobre el asunto.