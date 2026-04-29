Pedro Palominos se convierte en el nuevo rector de la Usach y envía mensaje en defensa de la educación pública

Pedro Palominos es elegido como el nuevo rector de la Usach.

Tras la segunda vuelta realizada este miércoles, Pedro Palominos se impuso como nuevo rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) con el 52,2% de los votos, luego de disputar el balotaje con Cristián Muñoz.

El doctor en ingeniería industrial ejercerá el cargo durante el período 2026-2030.

Palominos compitió por la rectoría bajo la consigna de un “Nuevo pacto universitario”, con la que busca encabezar una administración centrada en la justicia interna y el diálogo constante.

Durante su primer discurso como máxima autoridad de la casa de estudios, el académico hizo un llamado a la unidad institucional y delineó una hoja de ruta para su gestión, enfocada en la excelencia académica, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento del rol público del plantel.

“Este es un nuevo paso, una nueva etapa de nuestra universidad, donde queremos que exista más comunicación, esté centrada en las personas y que haya transparencia”, aseguró Palominos.

El nuevo rector añadió que “tenemos el gran desafío de volver a posicionar nuestra universidad como una de las universidades estatales más importante del país”.

Asimismo, sostuvo que la investigación será parte del motor de la Usach y comprometió una “guerra contra la burocracia”, mediante la digitalización de procesos de rendición y formulación de proyectos.

La medida, explicó, apunta a que los investigadores puedan agilizar la generación de conocimiento y no concentrarse en trámites administrativos.

Defensa de la educación pública

Durante su alocución, Palominos también abordó el escenario de ajuste fiscal impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En esa línea, el nuevo rector de la Usach enfatizó que dichos ajustes no pueden ser asumidos por la comunidad universitaria.

Palominos aseguró que la Usach “retomará su voz política”, liderando acciones junto al Cuech y el Cruch, además de dialogar con las autoridades del Estado.