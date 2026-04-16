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    Pedro Palominos y Cristián Muñoz disputarán la rectoría de la Usach en segunda vuelta

    El proceso se realizó durante esta jornada, donde se registró un total de 2.098 participantes. En tercer lugar quedó Andrea Manh.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Pedro Palominos y Cristián Muñoz disputarán la rectoría de la Usach.

    La Universidad de Santiago de Chile (Usach) deberá definir a su próximo rector en segunda vuelta, luego de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría necesaria en la elección realizada este miércoles.

    De acuerdo con los resultados oficiales, Pedro Palominos obtuvo el 41,32% de los votos, mientras que Cristián Muñoz alcanzó el 39,56%, por lo que ambos disputarán el cargo en un balotaje.

    En tanto, Andrea Mahn se ubicó en el tercer lugar de las preferencias, con un 19,12%.

    La jornada electoral se desarrolló entre las 9.00 y las 18.00 horas y registró una participación total de 2.098 votantes.

    Segunda vuelta el 29 de abril

    Con estos resultados, la definición por la rectoría quedó fijada para el próximo miércoles 29 de abril, según el calendario electoral publicado por la casa de estudios.

    Posteriormente, el 11 de mayo, el resultado deberá ser ratificado por el Colegio Electoral.

    La elección busca designar al sucesor de Rodrigo Vidal, luego de que en noviembre de 2025 el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) declarara nula su elección.

    La impugnación del proceso de 2022 fue presentada por 23 académicos, varios de ellos profesores por hora, quienes cuestionaron el resultado bajo el argumento de que se habría excluido irregularmente a más de 2.000 académicos del padrón electoral.

    Más sobre:UsachSegunda vueltaEducaciónPedro PalominosCristián MuñozAndrea Mahn

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