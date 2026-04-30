Los goles Fernando Zampedri y Clemente Montes con los que la UC golpea a Barcelona en Ecuador

Universidad Católica comenzó con todo en Ecuador. Este miércoles visita a Barcelona en Guayaquil, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y pese a que el Torero se tiene que jugar la vida para seguir con chances en la competencia, la franja dio dos golpes de autoridad en la primera parte.

Primero a los 17′, con un gran desborde de Clemente Montes por la derecha. El puntero centró para Fernando Zampedri, quien conectó al anticiparse a sus marcadores para la apertura de la cuenta.

¡LO HICISTE VOS, FERNANDO! Zampedri apareció en el momento justo y punteó la pelota para sentenciar el 1-0 de U. Católica sobre Barcelona SC.



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Pero había más. A los 22′, un tiro de esquina pasado al segundo palo encontró a Justo Giani, quien la volvió a meter de cabeza al área chica y, en esa zona, apareció Clemente Montes con un cabezazo para el 0-2 del equipo de Daniel Garnero, ante la incredulidad de los jugadores e hinchas de Barcelona en Ecuador.