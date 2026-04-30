Fiscalía insiste en sospechas de falso robo a exsuprema Letelier y fracasa intento para anular incautación de celular

Hasta la sala 202 del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago llegaron el mediodía de este miércoles, los abogados defensores de la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier. Encabezados por Rodrigo Piergentili, los abogados de la exsuprema habían pedido al tribunal una audiencia para plantear una incidencia de nulidad.

La defensa de Letelier pedía que el tribunal declarara la nulidad procesal de la autorización de entrada, registro e incautación del teléfono de la exjueza, ya que -afirman- dicho requerimiento había sido otorgado por la magistrada Isabel Correa a partir de información falsa.

Esto, porque entre los antecedentes que planteó la Fiscalía Regional de Valparaíso para pedir dicha medida, estaban las pruebas que comprobarían, a juicio del Ministerio Público, de que la exmagistrada fingió un supuesto robo para evitar entregar su equipo y un cambio de chip con el celular de su hija.

La Fiscalía, entre los antecedentes que expuso, se encontraba un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) basado en información de una compañía telefónica que supuestamente daba cuenta de que tras el eventual robo, la exministra instaló su tarjeta SIM en el teléfono de su hija, la ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Bárbara Quintana. Lo anterior, fue notificado por la empresa, ya que, supuestamente, el número fue la exministra se activó en un equipo con un IMEI asociado a su hija, desde el que habría realizado una llamada a su antiguo teléfono.

Pero la defensa de Letelier, solicitando antecedentes a la compañía a través del tribunal, logró comprobar que dicha información era errónea, ya que el número telefónico de Letelier nunca se conectó en otro IMEI. Además de eso, expuso datos del tráfico de llamadas para demostrar que esa supuesta llamada nunca existió y que, esa llamada se dio por parte de Quintana a Letelier tras el presunto robo. Ya que aquello no se concretó, se realizó una llamada a través de teléfono fijo, lo que también fue presentado por la defensa.

Por lo mismo, la defensa de la exjueza afirmó que la postura de la Fiscalía para pedir la incautación de los equipos de Letelier fue con ese antecedente “rebuscado y sin sentido”, contrario a lo que se le expuso a la jueza Correa, quien fue la misma magistrada que tomó la audiencia de este miércoles.

El reconocimiento de la Fiscalía

Tras la comparecencia de Piergentili, fue el turno de los fiscales Paola Castiglione y Claudio Reveco, quienes respondieron uno a uno los argumentos de la defensa. Con un estilo particular para llevar la audiencia por parte de la magistrada, la Fiscalía expuso los argumentos bajo los cuales pidió rechazar la solicitud de nulidad.

En voz de la fiscal Castiglione, el ente persecutor reconoció que existía un error en el informe policial, ya que los documentos revisados por la jueza, y entregados por la defensa, confirmaban que la SIM de Letelier no se conectó en el equipo de su hija.

Sin embargo, los representantes del Ministerio Público plantearon que incluso excluyendo ese antecedente, igualmente se sostenía la solicitud que hicieron a la jueza para pedir la incautación dado que existían sospechas respecto a la desaparición del equipo de la exministra de la Suprema.

Castiglione afirmó que aún persisten otras pruebas que demostrarían que Letelier fingió el supuesto robo, ya que tienen una declaración del conserje de su edificio, quien dice que no la vio salir el día del supuesto incidente, así como también existen cámaras en las que tampoco se le ve salir.

Por otro lado, la fiscal también apuntó al cambio de disposición que tuvo la exministra en la causa, como otra de las razones para haber pedido la incautación de los equipos. Esto, porque a pesar de que un principio ofreció entregar las claves de acceso a un correo, posteriormente las negó.

Con dichos antecedentes, la jueza antes de entregar su resolución, calificó como “delicado” y “grave” lo ocurrido con el informe de la PDI. En esa línea, planteó que “el Ministerio Público podría dudar de la sustracción de su teléfono, pero antecedentes para afirmar al menos que se cambió el chip y se introdujo en el teléfono de la hija está totalmente descartado“.

Pese a ese reconocimiento, Correa resolvió que el resto de antecedentes con los que la Fiscalía pidió la autorización son más abundantes y que lo de la tarjeta SIM no echa por la borda la diligencia.

“Ese error en esa solicitud no vicia ni tiñe de ilegal la actuación (...) En consecuencia, se rechaza la solicitud de la defensa”, concluyó Correa.

“Hay que seguir avanzando”

Al término de la audiencia, Piergentili afirmó que pese a la desilusión de que no se declarara ilegal la diligencia, “nos vamos contentos porque quedó claro que la acusación realizada por la Fiscalía no ocurrió. Y que los antecedentes que la Fiscalía esgrimió eran erróneos”. Respecto a los registros de las cámaras, la defensa anunció que las pedirán para, también, analizarlas.

Por la parte querellante, la abogada Karinna Fernández destacó que para ellos “fue una audiencia bastante exitosa”, ya que “a partir de esos hechos, surge la relevancia de medidas intrusivas en el marco de casos de esta naturaleza”.

“Esperamos también que este debate sirva para que el Ministerio Público avance en el marco de las diligencias y podamos tener luego formalizaciones”, concluyó Fernández.

Consultado respecto a si existe certeza de que el robo fue falso, el fiscal Reveco, junto con valorar la resolución del tribunal, afirmó que “no es posible”, pero que existen “antecedentes que no hacen dudar de esa circunstancia”.

Sobre una posible formalización por los delitos de prevaricación y revelación de secreto, el fiscal concluyó que “eso es preliminar y hay que seguir avanzando con las diligencias investigativas”.