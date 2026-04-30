SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El nuevo documento judicial que reconstruye los días y los minutos previos del ataque en la gala de corresponsales de la Casa Blanca

    Un memorándum presentado por la fiscalía ante un tribunal federal afirma, entre otros detalles, que el sospechoso del ataque hizo una revisión de la agenda del presidente estadounidense y además se tomó una fotografía en la habitación del hotel Washington Hilton minutos antes del atentado.

    Por 
    Lya Rosen
    Foto: Fox News - Truth Social

    De acuerdo a detalles recogidos en un memorándum presentado este miércoles por la fiscalía ante un tribunal federal, el sospechoso del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Cole Thomas Allen, habría comenzado a planear el ataque hace tres semanas, cuando empezó a buscar información sobre el evento en internet.

    El expediente, que expone los argumentos de la fiscalía para mantener bajo custodia al presunto autor del tiroteo, incluye más información sobre sus movimientos del sábado 25 de abril, su aparente estado mental durante su viaje en tren a Washington, D.C., y cómo supuestamente planeó el ataque.

    También incluye una fotografía que, según los fiscales, Allen se tomó frente a un espejo en la habitación del hotel Washington Hilton minutos antes del atentado, en la que se ven varias armas.

    La fotografía que se habría tomado Cole Tomas Allen antes del ataque. Foto: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

    Según el documento, un agente del Servicio Secreto vio a un sospechoso armado con una escopeta disparar su arma hacia las escaleras que conducían al salón de baile de un hotel donde el presidente Donald Trump, miembros de su gabinete y algunos de los periodistas más importantes del país se habían reunido en la gala, como consignó CNN.

    En el texto, los acusadores además argumentaron que no existía “ninguna combinación de condiciones que garantizara razonablemente la seguridad de la comunidad” si el sospechoso fuera puesto en libertad, señalando sus extensos preparativos y la posibilidad de que pudiera haber matado a personas y causado graves daños.

    “Las acciones del acusado fueron premeditadas, violentas y calculadas para causar la muerte”, escribieron los fiscales en el memorándum. “En esencia, se trató de un acto de violencia política antidemocrático”, apuntaron, como informó CBS News.

    Además, argumentaron a que “el intento de asesinato siempre es un delito grave, pero cuando la víctima prevista es el Presidente de los Estados Unidos, así como otros altos cargos del gobierno estadounidense, las posibles consecuencias son de gran alcance”, de acuerdo a CNN.

    La cronología del ataque

    En la cronología presentada por la fiscalía este miércoles, se señala que el 2 de marzo el presidente Trump anunció oficialmente en una publicación en su cuenta de Truth Social que asistiría a la Cena de Corresponsales, siendo la primera vez que aceptaba asistir como mandatario del país.

    En el texto, los prosecutores detallan que la tarde del 6 de abril, Allen, que entonces se encontraba en su natal California, usó su celular para buscar “cena de corresponsales de la Casa Blanca 2026” y visitó la página sobre esta en el sitio web de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

    Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump. Foto: archivo.

    De acuerdo a ellos, ese mismo día el sospechoso reservó una habitación entre el 24 al 26 de abril en el Washington Hilton, el hotel donde se celebraría la cena del 25 del mismo mes.

    Como detalló, CBS News, el 16 de abril Allen volvió a usar su teléfono para acceder a artículos que hablaban de la cena, incluyendo a su anfitriona, la corresponsal principal de la Casa Blanca del mismo medio, Weijia Jiang, como el programa del evento y los asistentes previstos.

    Luego compró un boleto de tren desde Los Ángeles a Washington, D.C., vía Chicago y reservó un automóvil por una aplicación de transporte compartido para viajar desde su casa hasta la estación Union Station, donde abordó el ferrocarril.

    A bordo de este, Allen habría tomado “notas en su teléfono móvil de sus observaciones y pensamientos” e investigado la cena de corresponsales.

    El día en que trató de concretar su plan

    Cuando llegó a Washington D.C. el viernes 24 de abril a la 1:10 p.m., el tirador tomó el metro hasta el hotel Washington Hilton y se registró alrededor de las 3:15 p.m.

    El sábado, día del evento, Allen entró y salió de su habitación varias veces y consultó la agenda del presidente utilizando un sitio web de “seguimiento cívico” alrededor de las 6:26 p.m., según los fiscales.

    A las 8:03 p.m., apenas tres minutos después del inicio oficial del evento, se presentó vestido con una camisa negra, con una corbata roja brillante metida dentro del pantalón y armado, para tomarse una foto frente al espejo, con la cama del hotel visible al fondo.

    En primer plano, sobre el escritorio de la habitación, se observa una bolsa de plástico, además de un pequeño bolso de cuero, una funda de hombro, un cuchillo envainado, alicates y cortadores de alambre.

    La imagen de cuchillos incluida en la documentación presentada ante el tribunal por los fiscales. Foto: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

    Diez minutos después de tomar la fotografía, Allen volvió a consultar la página web “Agenda Presidencial - CivicTracker” antes de salir de su habitación de hotel un par de minutos más tarde.

    Fue alrededor de las 8:30 p.m., después de enviar los correos electrónicos programados a miembros de su familia, cuando, según los fiscales, se abalanzó sobre el puesto de control de seguridad en la planta baja del hotel con una escopeta en alto.

    En ese momento, un agente del Servicio Secreto “observó al acusado disparar la escopeta en dirección a las escaleras que bajan al salón de baile”, según consta en el memorándum.

    La documentación indica que el mismo agente “y otros presentes en el puesto de control oyeron el disparo”. Según el informe, el agente disparó cinco veces contra Allen, pero ninguna bala lo alcanzó, pero finalmente cayó al suelo y fue arrestado poco después.

    Y aunque el documento del Departamento de Justicia estadounidense ofrece el detalle de los movimientos previos al incidente de Allen, aún quedan dudas sobre todo lo que ocurrió cuando logró burlar la seguridad y se produjeron los disparos.

    Fuentes policiales informaron a CBS News que el análisis balístico final está pendiente.

    Más sobre:WashingtonTiroteoCena de CorresponsalesDonald TrumpCole Thomas AllenMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los cinco desafíos para Chile que mencionó la industria aseguradora en su cena anual

    Comisión para el Mercado Financiero cursó multas por $21 mil millones en 2025

    Inflación volverá a superar el 4% anual en abril y bencinas subirían otros $35 en primera semana de mayo

    Hacienda aclara que no recortarán beneficios de la PGU y Trabajo inicia cruce de datos para su correcto otorgamiento

    Mercado laboral se frena, desempleo sube a 8,9% y trabajos formales anotan primera caída en cinco años

    Fiscalía insiste en sospechas de falso robo a exsuprema Letelier y fracasa intento para anular incautación de celular

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Fiscalía insiste en sospechas de falso robo a exsuprema Letelier y fracasa intento para anular incautación de celular
    Chile

    Fiscalía insiste en sospechas de falso robo a exsuprema Letelier y fracasa intento para anular incautación de celular

    Defensoría de la Niñez advierte delicada situación de niños y adolescentes: víctimas de violencia sexual aumentaron un 46%

    Valencia insta a proteger presupuesto del Ministerio Público y releva cifras récord de ingreso de causas

    Los cinco desafíos para Chile que mencionó la industria aseguradora en su cena anual
    Negocios

    Los cinco desafíos para Chile que mencionó la industria aseguradora en su cena anual

    Comisión para el Mercado Financiero cursó multas por $21 mil millones en 2025

    Inflación volverá a superar el 4% anual en abril y bencinas subirían otros $35 en primera semana de mayo

    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor
    Tendencias

    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos

    Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Aníbal Mosa es reelegido como presidente de Blanco y Negro y Jaime Pizarro asume un rol ejecutivo en Colo Colo
    El Deportivo

    Aníbal Mosa es reelegido como presidente de Blanco y Negro y Jaime Pizarro asume un rol ejecutivo en Colo Colo

    Los goles Fernando Zampedri y Clemente Montes con los que la UC golpea a Barcelona en Ecuador

    Será después de enfrentar a Portugal: la Roja confirma un segundo amistoso en Europa para la próxima fecha FIFA

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite
    Tecnología

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins
    Cultura y entretención

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

    ReLib celebra su tercera edición en Puerto Varas con programación gratuita y para todas las edades

    El nuevo documento judicial que reconstruye los días y los minutos previos del ataque en la gala de corresponsales de la Casa Blanca
    Mundo

    El nuevo documento judicial que reconstruye los días y los minutos previos del ataque en la gala de corresponsales de la Casa Blanca

    Trump ve “más efectivo” el bloqueo naval que bombardear Irán: “Se están asfixiando como un cerdo relleno”

    La flotilla rumbo a Gaza denuncia la interceptación de sus barcos por lanchas identificadas como “Israel”

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura