El nuevo documento judicial que reconstruye los días y los minutos previos del ataque en la gala de corresponsales de la Casa Blanca

De acuerdo a detalles recogidos en un memorándum presentado este miércoles por la fiscalía ante un tribunal federal, el sospechoso del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Cole Thomas Allen, habría comenzado a planear el ataque hace tres semanas, cuando empezó a buscar información sobre el evento en internet.

El expediente, que expone los argumentos de la fiscalía para mantener bajo custodia al presunto autor del tiroteo, incluye más información sobre sus movimientos del sábado 25 de abril, su aparente estado mental durante su viaje en tren a Washington, D.C., y cómo supuestamente planeó el ataque.

También incluye una fotografía que, según los fiscales, Allen se tomó frente a un espejo en la habitación del hotel Washington Hilton minutos antes del atentado, en la que se ven varias armas.

La fotografía que se habría tomado Cole Tomas Allen antes del ataque. Foto: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Según el documento, un agente del Servicio Secreto vio a un sospechoso armado con una escopeta disparar su arma hacia las escaleras que conducían al salón de baile de un hotel donde el presidente Donald Trump, miembros de su gabinete y algunos de los periodistas más importantes del país se habían reunido en la gala, como consignó CNN.

En el texto, los acusadores además argumentaron que no existía “ninguna combinación de condiciones que garantizara razonablemente la seguridad de la comunidad” si el sospechoso fuera puesto en libertad, señalando sus extensos preparativos y la posibilidad de que pudiera haber matado a personas y causado graves daños.

“Las acciones del acusado fueron premeditadas, violentas y calculadas para causar la muerte”, escribieron los fiscales en el memorándum. “En esencia, se trató de un acto de violencia política antidemocrático”, apuntaron, como informó CBS News.

Además, argumentaron a que “el intento de asesinato siempre es un delito grave, pero cuando la víctima prevista es el Presidente de los Estados Unidos, así como otros altos cargos del gobierno estadounidense, las posibles consecuencias son de gran alcance” , de acuerdo a CNN.

La cronología del ataque

En la cronología presentada por la fiscalía este miércoles, se señala que el 2 de marzo el presidente Trump anunció oficialmente en una publicación en su cuenta de Truth Social que asistiría a la Cena de Corresponsales, siendo la primera vez que aceptaba asistir como mandatario del país.

En el texto, los prosecutores detallan que la tarde del 6 de abril, Allen, que entonces se encontraba en su natal California, usó su celular para buscar “cena de corresponsales de la Casa Blanca 2026” y visitó la página sobre esta en el sitio web de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump. Foto: archivo.

De acuerdo a ellos, ese mismo día el sospechoso reservó una habitación entre el 24 al 26 de abril en el Washington Hilton, el hotel donde se celebraría la cena del 25 del mismo mes.

Como detalló, CBS News, el 16 de abril Allen volvió a usar su teléfono para acceder a artículos que hablaban de la cena, incluyendo a su anfitriona, la corresponsal principal de la Casa Blanca del mismo medio, Weijia Jiang, como el programa del evento y los asistentes previstos.

Luego compró un boleto de tren desde Los Ángeles a Washington, D.C., vía Chicago y reservó un automóvil por una aplicación de transporte compartido para viajar desde su casa hasta la estación Union Station, donde abordó el ferrocarril.

A bordo de este, Allen habría tomado “notas en su teléfono móvil de sus observaciones y pensamientos” e investigado la cena de corresponsales.

El día en que trató de concretar su plan

Cuando llegó a Washington D.C. el viernes 24 de abril a la 1:10 p.m., el tirador tomó el metro hasta el hotel Washington Hilton y se registró alrededor de las 3:15 p.m.

El sábado, día del evento, Allen entró y salió de su habitación varias veces y consultó la agenda del presidente utilizando un sitio web de “seguimiento cívico” alrededor de las 6:26 p.m., según los fiscales.

A las 8:03 p.m., apenas tres minutos después del inicio oficial del evento, se presentó vestido con una camisa negra, con una corbata roja brillante metida dentro del pantalón y armado, para tomarse una foto frente al espejo, con la cama del hotel visible al fondo.

En primer plano, sobre el escritorio de la habitación, se observa una bolsa de plástico, además de un pequeño bolso de cuero, una funda de hombro, un cuchillo envainado, alicates y cortadores de alambre.

La imagen de cuchillos incluida en la documentación presentada ante el tribunal por los fiscales. Foto: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Diez minutos después de tomar la fotografía, Allen volvió a consultar la página web “Agenda Presidencial - CivicTracker” antes de salir de su habitación de hotel un par de minutos más tarde.

Fue alrededor de las 8:30 p.m., después de enviar los correos electrónicos programados a miembros de su familia, cuando, según los fiscales, se abalanzó sobre el puesto de control de seguridad en la planta baja del hotel con una escopeta en alto.

En ese momento, un agente del Servicio Secreto “observó al acusado disparar la escopeta en dirección a las escaleras que bajan al salón de baile”, según consta en el memorándum.

La documentación indica que el mismo agente “y otros presentes en el puesto de control oyeron el disparo”. Según el informe, el agente disparó cinco veces contra Allen, pero ninguna bala lo alcanzó, pero finalmente cayó al suelo y fue arrestado poco después.

Y aunque el documento del Departamento de Justicia estadounidense ofrece el detalle de los movimientos previos al incidente de Allen, aún quedan dudas sobre todo lo que ocurrió cuando logró burlar la seguridad y se produjeron los disparos.

Fuentes policiales informaron a CBS News que el análisis balístico final está pendiente.