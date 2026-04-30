Kast afirma que no se eliminará ajuar de recién nacidos: “Por el contrario, tenemos que ver cómo aumentar la natalidad”

El Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó esta noche la polémica generada tras conocerse un decreto de Hacienda que establece un ajuste de $32 mil millones en el Ministerio de Desarrollo Social, y que incluye una reducción de $1.850 millones de pesos al Programa de Apoyo al Recién Nacido, el cual entrega ajuares para los bebés nacidos en recintos públicos.

Sus palabras refuerzan lo expresado con anterioridad en la jornada por la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, quien aseguró que esta reducción no implicaría la eliminación de beneficios sociales.

Así, en un encuentro ciudadano realizado en Coyhaique en el marco de la iniciativa “Presidente Presente” -el tercero luego de Coltauco y Concepción-, el mandatario indicó que, esta misma jornada, durante una manifestación de funcionarios de la salud en Temuco, le señalaron su preocupación por los recortes en salud: “(Me dijeron) que vamos a quitar los ajuares. No los vamos a quitar”, aseguró Kast.

“Por el contr a rio -contin u ó el jefe de Est a do-, nosotros tenemos q u e ver cómo aumenta l a t a s a de n a t a lid a d en Chile, porq u e los a j ua res q u e se est a b a n prod u ciendo er a n con u n a t a s a de n a t a lid a d. Y (la tasa) viene bajando y seguimos produciendo la misma cantidad de ajuares. Bueno, ocupemos todos los ajuares”.

En este sentido, indicó que se buscará incentivar a las familias a incrementar los nacimientos.

Programa de alimentos de la Junaeb

En este mismo sentido, el Presidente fue consultado durante el encuentro por el destinto del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), producto de la controversia generada por un oficio filtrado de la Dirección de Presupuestos (Dipres), donde se proponía ajustar o descontinuar algunos programas sociales, incluyendo este en particular.

Tras relevar que este tipo de polémicas tienen como “lado positivo” que dan visibilidad y ponen como tema de conversación los problemas que enfrentan iniciativas de este tipo, el Presidente aseguró que “no se v a a recort a r l a a liment a ción de ningún joven”.

“Se produce toda una discusión por un oficio (...) Y es algo que, claro, preocupa, porque se expande una noticia y se dice ‘el recorte v a a a fect a r derechos soci a les t a n import a ntes como l a a liment a ción de los niños en los est a blecimientos ed u c a cion a les. No es a sí ”, destacó el jefe de Estado.

No obstante, sostuvo que el beneficio en cuestión puede ser objeto de mejoras. “¿Se puede revisar?, sí, ¿se va a cortar?, no”, aseguró Kast.