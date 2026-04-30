“No dejemos que una minoría impida el diálogo”: Kast relata conversación con funcionarios de salud durante manifestación en Temuco

El Presidente José Antonio Kast abordó este miércoles la manifestación protagonizada por funcionarios de la salud en las afueras del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, en medio de la preocupación por eventuales recortes presupuestarios en el sector, y defendió el diálogo directo como uno de los sellos de su administración.

La protesta se produjo mientras el Mandatario participaba en la inauguración del Centro Oncológico Ambulatorio Infantil TROI Araucanía, actividad a la que asistieron autoridades regionales y representantes del recinto asistencial. En el lugar, un grupo de trabajadores llegó con carteles y consignas para expresar su molestia por los lineamientos presupuestarios enviados por Hacienda de cara al Presupuesto 2027, que abrieron dudas sobre la continuidad de distintos programas públicos.

Al referirse al episodio, Kast -en una nueva jornada de Presidente Presente, que se realizó la noche de este miércoles en Coyhaique-, relató que decidió acercarse personalmente a los manifestantes, incluso apartándose de los protocolos habituales de seguridad. “Estaban funcionarios de salud, preocupados por los recortes. Y había un joven con un megáfono y como cinco carteles. Bueno, rompí un poco los protocolos de seguridad y me acerqué a donde estaba el señor del megáfono. Le dije, ¿me presta el megáfono? No me quería prestar el megáfono. Lo escondió, pero al final me prestó el megáfono”.

Según explicó, una vez que logró tomar el artefacto pudo dirigirse al grupo reunido en el frontis del recinto, donde -a su juicio- la mayoría estaba dispuesta a conversar. “Y con el megáfono le pude hablar a las 100 o 150 personas que estaban ahí. Y de las 150, yo creo que 140 querían hablar. Y había 10 que querían gritar. Y había un joven que había sido concejal, igual que yo, que era el más entusiasta. Carlos. Y yo le decía, Carlos, conversemos. Carlos, conversemos. Y al final se acercó y algo podemos conversar. No lo convencí y siguió gritando”.

A partir de ese episodio, el jefe de Estado insistió en que una minoría no puede impedir el intercambio con quienes buscan respuestas sobre la situación presupuestaria del sector. “Pero eran 10 de 150. Entonces no dejemos que una minoría impida el diálogo”, sostuvo, junto con defender la disposición del Ejecutivo a escuchar a los trabajadores de la salud. “¿Cómo no voy a querer conversar con los funcionarios de salud? Si ustedes se la jugaron para la pandemia. Ustedes atendieron aquí a los carabineros heridos y asesinados. ¿Cómo no voy a querer conversar? Íbamos además a inaugurar el Centro Oncológico Infantil de Integral. ¿Cómo no voy a querer conversar?”.

El Mandatario también aprovechó la instancia para marcar distancia con hechos de violencia y reforzar el llamado a la manifestación pacífica. “Si no hay problema, que se manifiesten. Pero no destruyan lo que nos ha costado construir. Hay veces que no vamos a llegar a acuerdos. Pero no llegar a acuerdos no significa que tenemos que ejercer la violencia”, afirmó.