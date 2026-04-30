Redención cruzada: la UC activa el modo copero y consigue una gran victoria sobre Barcelona de Ecuador

¿Cuál Universidad Católica se iba a ver en Ecuador? Era una pregunta plausible, después de la contrariedad que dejaron sus últimas presentaciones: pasó de la impecable prestación en Belo Horizonte, a dos derrotas seguidas dejando dudas. Este miércoles, en Guayaquil, le tocó celebrar. Obtuvo una victoria revitalizadora por 2-1 sobre Barcelona, para soñar en la Copa Libertadores.

Los cruzados necesitaban reencontrarse, volver a ser un equipo confiable en todas sus líneas, luego de un par de tropiezos. En esa dirección, Daniel Garnero apostó por la fórmula que le dio réditos ante Cruzeiro: la mezcla de concentración, eficacia y ponerse el overol. Desde lo táctico, el 4-1-4-1 tuvo cambios. Por ejemplo, el ingreso de Sebastián Arancibia como lateral derecho, en desmedro de Daniel González. Volvió el triángulo Zuqui-Valencia-Cuevas en el medio, así como Clemente Montes en ataque.

En el primer tiempo, el duelo táctico fue para los estudiantiles, que no salieron a especular. Con un equipo ordenado, sin necesidad de presionar tan arriba, logró manejar el balón ante un rival que de a poco fue mostrando señales de desesperación. El Barcelona del DT venezolano César Farías tenía tiempo para salir del fondo, sin embargo en el avance era muy impreciso, lo que favorecía a la Católica.

Uno de los puntos a favor de los chilenos fue la eficacia. Prueba de ello sucedió en los 17′, con el 1-0 de Fernando Zampedri. Reapareció el Toro, en esa sana costumbre que tiene: ser goleador. Conectó dentro del área un centro bajo de Montes. Mérito del 9, quien no anotaba en la Libertadores desde 2022, y también del 11, quien fue punzante por la derecha.

Pasaron cinco minutos y la UC volvió a pegar. Usó una de sus herramientas favoritas: la pelota detenida. Córner de Fernando Zuqui (como en Brasil), pivoteo de Justo Giani y Clemente Montes se eleva para meter el testazo y colocar el 2-0. Cuando se enfoca netamente en su equipo, el potente atacante logra ser desequilibrante y marcar diferencias, como lo hizo en la primera mitad. Fue de los puntos altos.

Católica estaba plantada con seguridad en el Monumental de Guayaquil, empoderándose ante un anfitrión totalmente descolocado, grogui ante los dos golpes propinados por el rival. Incluso, irradiando cierta desidia. El único que reflejaba cierta rebeldía ante la adversidad era Darío Benedetto, quien probó con un remate en los 34′, contenido por Bernedo. La sensación era que la UC estaba más cerca del tercero que algún descuento del Ídolo del Astillero.

A César Farías le dio un ataque de entrenador, metiendo tres cambios para salir en el complemento. Teóricamente, no tenía más remedio Barcelona que salir a buscarlo y dejar espacios. Si bien sumó llegadas al arco de Bernedo, básicamente con remates desde fuera del área, nada fue con claridad. La carencia de ideas del local era negocio para los franjeados.

El equipo estudiantil tuvo menos el balón en el segundo periodo. Fue un lapso donde mandó el overol, cerrar espacios y mantener a raya a los de camiseta amarilla. El trajín se hacía sentir. Pasada la hora de partido, Garnero optó por sacar a Montes y Zampedri, reemplazados por Agustín Farías (volante central) y Martín Gómez (puntero). Más adelante, entrarían Canales y Medel, para refrescar el medio. A 15′ del epílogo, Giani se perdió el 3-0 en un contragolpe.

Barcelona descontó gracias a un cabezazo de Celiz, tras una acción de pelota detenida. Esto le dio una dosis de incertidumbre a la recta final del juego.

Es un triunfo muy importante para los cruzados, que le han ganado todos los partidos a Barcelona en el historial copero (cinco). Además, después de 15 años logra hilar dos victorias como visitante fuera de Chile en Libertadores. En 2011 logró tres seguidas: a Vélez (4-3), Caracas (2-0) y Gremio (2-1). El grupo D tiene tres elencos con 6 puntos. Uno de ellos es Católica, que la próxima semana recibirá a Cruzeiro, que derrotó en casa a Boca Juniors.

Zampedri anotó el 1-0 parcial. CESAR MUNOZ/API/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Barcelona: J. Contreras; B. Carabalí, J. Báez, A. Rangel, G. Vallecilla; M. Celiz, M. Lugo (46′, J. Intriago), J. Quiñónez (65’, R. Perlaza); J. Gómez (46′, J. Wila), D. Benedetto (75′, M. Parrales) y H. Villalba (46′, T. Martínez). DT: C. Farías.

U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, B. Ampuero, J. I. Díaz, E. Mena (76′, A. Canales); J. Valencia; C. Montes (66′, A. Farías), F. Zuqui (76′, G. Medel), C. Cuevas, J. Giani (90′+4, D. González); y F. Zampedri (66′, M. Gómez). DT: D. Garnero.

Goles: 0-1, 17′, Zampedri, conecta en el área tras pase bajo de Montes; 0-2, 22′, Montes, cabezazo tras pivoteo de Giani en un córner; 1-2, 79′, Celiz, cabezazo tras un tiro libre.

Árbitro: R. Pérez (PER). Amonestó a Villalba, Rangel (B); Montes (UC).

Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil.