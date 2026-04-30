Noboa acusa a Petro de impulsar una supuesta “incursión” de guerrilleros colombianos en Ecuador
El presidente de Ecuador advirtió además que Quito cuidará de su “frontera” y “población”. En tanto, su homólogo colombiano le respondió pidiéndole que "deje de creer mentiras" y lo invitó a construir la paz en territorios fronterizos.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó este miércoles a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de impulsar una presunta “incursión” de guerrilleros colombianos por el paso fronterizo que ambas naciones comparten en el norte de su territorio.
“Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de (Gustavo) Petro”, indicó el mandatario ecuatoriano en un mensaje en sus redes sociales, en el cual además advirtió que Quito cuidará de su “frontera” y “población”.
En la misma publicación en su cuenta en X, y en medio de las tensiones entre ambos mandatarios latinoamericanos, Noboa instó luego a su par colombiano a dedicarse a “mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”.
Por su parte, Petro respondió minutos después a las palabras del jefe del Ejecutivo de su país vecino pidiéndole que “deje de creer mentiras”, al tiempo que aludió a la idea de un encuentro bilateral para tratar de llegar a un acuerdo pacífico entre sus países.
“Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”, apuntó el inquilino de la Casa de Nariño en un mensaje que también compartió en redes sociales.
Cabe recordar que el pasado 19 de abril Petro anunció la interposición de una demanda penal contra Noboa, después de que este último cuestionara en una entrevista la supuesta reunión del presidente colombiano con el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”.
“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, explicó entonces el dirigente colombiano, asegurando no conocer “al tal Fito ni a sus amigos”.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.