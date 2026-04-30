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    El “transversal” rol que busca ‘Proyecta Chile 2050′

    En el programa de streaming de La Tercera, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro y exsenador, Guido Girardi, y el rector de Inacap y exministro, Lucas Palacios, explicaron -entrevistados por Rodrigo Álvarez- la ambiciosa iniciativa que une a más de dos mil expertos, instituciones de educación superior y al mundo empresarial con el Estado para delinear una hoja de ruta. Ya han tenido reuniones con el Parlamento y ministros.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Guido Girardi y Lucas Palacios. Foto: Pedro Rodríguez.

    Lucas Palacios: “Este es el proyecto más importante de Chile”

    Restan 24 años para la meta del 2050. Eso es en cinco gobiernos más. ¿Cómo se proyecta algo a tan largo plazo?

    Proyecta Chile 2050 que es por definición innovador, es una invitación a que por un momento dejemos de competir y hacer algo que nos una. Los tiempos actuales son de muchas herramientas tecnológicas, entonces si unimos esfuerzos podemos construir una serie de soluciones que podrían favorecer a toda la población. No es suficiente pedirles a los gobiernos que se pongan al día, es toda la sociedad la que tiene que adaptarse a esta nueva realidad global.

    ¿Qué están pensando en temas como la lucha contra el crimen organizado, salud o educación?

    Chile es un país con muchas oportunidades, pero van siempre para los mismos grupos. Este proyecto también es integrador de distintas realidades. (...) Este año tendremos los primeros drones construidos 100% en Chile que tendrán distintas aplicaciones: de la persecución al crimen organizado a aplicaciones productivas y de servicio. En Drones para Chile participan programadores, ingenieros civiles, constructores, electricistas y aplicaciones de inteligencia artificial. Cuando unes distintos mundos se genera la innovación y creación. Es una gran oportunidad para el mundo académico y para las empresas de aportar su conocimiento para favorecer al país. Además, tiene distintas visiones políticas porque cuando se trata del bienestar de Chile no hay diferencia política que valga.

    Los políticos están tratando de solucionar urgencias. Además, cada futuro gobierno tendrá su ideología. ¿Cómo romper esa barrera?

    Con Guido y con dos mil personas más buscamos “contagiar” a la sociedad de que se rebele contra el individualismo y de esta contingencia que nos tiene desnutridos. Los gobiernos son periodos cortos de cuatro años en que la receta es criticar al antecesor para salir electos y así sucesivamente. Entonces, tiene que haber una lógica de más largo plazo. Frente a una sociedad que enfrenta un cambio demográfico acelerado, los cambios del futuro ya llegaron. (...) Los proyectos de largo plazo son los que construyen las sociedades, no los de corto plazo. Este es el proyecto más importante de Chile. Todos los gobiernos deberían tomarlo porque distintas visiones se han reunido y se han dado cuenta de que tienen mucho más en común que diferencias que los dividen. Esto debería ser una carta de navegación de largo plazo.

    Guido Girardi: “No actuamos en función de una determinada visión política”

    ¿Qué queremos que sea Chile el 2050?

    Chile tiene la solución no para Chile, para la humanidad. Puede ser la base de los data centers, de la capacidad de cómputo y memoria del planeta. Tenemos el poder del futuro y tenemos que transformar eso en un instrumento para una mejor sociedad, resolver los problemas de salud de la población, tener una mejor educación, mejores pensiones. Pero además trabajar en cosas concretas. (...) Tenemos 2 mil personas trabajando. Hay empresarios, gente de centro, izquierda, derecha, porque una sociedad que vive polarizada, que no es capaz de escucharse, de dejar de lado su diferencia y trabajar juntos, no tiene futuro. Tuvimos una reunión muy interesante la semana pasada con el presidente de la Cámara Diputados y con Paulina Núñez, presidenta del Senado, donde nuestra idea es que estas dos mil personas, y ojalá a futuro más, ayuden al Senado, a la Cámara, a proponerle propuestas.

    ¿Qué viene ahora?

    Nos reunimos ya con el ministro Quiroz, con la ministra de Salud. Ella nos pidió ‘ayúdenme a resolver la lista de espera’ y nosotros le vamos a pedir a esa comisión, que tiene más de 100 personas, que son expertos, que ayuden resolver esto, que hagan una propuesta país. (...) No actuamos en función de una determinada visión política. Actuamos pensando en un proyecto país.

    ¿Cómo se hace para equilibrar las urgencias con la mirada de largo plazo?

    Tenemos dos hechos relevantes: la política está capturada por la inmediatez y la política en general se vació de ciertas competencias intelectuales. Hay una responsabilidad de la sociedad de colaborar a pensar (...) Tal vez las únicas instituciones que todavía son una reserva de credibilidad son las universidades. Vamos a tener cinco gobiernos (de acá a 2050) y si empieza todo de nuevo es un fracaso. Esto es una carta de navegación hecha por la sociedad. La gracia de Proyecta Chile es que es transversal, todo está hecho para que no haya captura de ningún sector político ni empresarial.

    ¿Hay voluntad política?

    Creo que sí, para ser justo. Evidentemente yo no voté por el Presidente Kast, pero él fue a la inauguración del Congreso Futuro y dijo que le interesaba apoyar esta iniciativa. Es muy importante entender que esto no es una competencia. Nosotros no le queremos quitar poder ni al gobierno ni a la Cámara de Diputados ni al Senado. Queremos que la sociedad chilena, expresada en sus mejores talentos y competencias intelectuales (...), le propongan al país una ruta de cómo resolver los problemas y cómo lograr las oportunidades.

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