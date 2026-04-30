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    Con un heroico Sebastián Pérez: Palestino logra un esforzado empate ante Gremio y aún resiste en la Copa Sudamericana

    La figura del cuadro chileno fue el golero, quien atajó tres penales consecutivos, después de adelantarse en los dos primeros lanzamientos. Los de La Cisterna son últimos en el Grupo F.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Zanahoria Pérez atajó tres penales ante Gremio. FOTO: Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Palestino dio una dura pelea, pero no pudo salir del cero en la Copa Sudamericana. La escuadra del debutante técnico argentino Guillermo Farré empató sin goles en La Cisterna ante el poderoso Gremio de Porto Alegre, igualdad que deja al equipo chileno en el último puesto del Grupo F con dos puntos, aunque a cuatro del líder y a dos del cupo a repechaje.

    El cuadro árabe no se amilanó ante una versión más deslavada del histórico conjunto gaúcho. A los 9’, Teté protagonizó la primera polémica tras ser derribado en el área por Dilan Zúñiga. El árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero no dudó en el cobro del penal y Carlos Vinícius se paró frente a Sebastián Pérez.

    Pero fue el Zanahoria quien se robó la película. El meta de los locales tapó el disparo del brasileño y la pelota se fue al tiro de esquina. Tras largos minutos, a instancias del VAR, el réferi del Guayas decidió repetir el lanzamiento por adelantamiento del meta. Pérez volvió a ganar, pero el juez obligó a un tercer servicio por la misma razón, situación que agigantó la figura del golero para tapar por tercera vez el tiro de Carlos Vinícius. Insólito.

    Golpe anímico para los locales que supieron contener a una escuadra brasileña con pocas luces. En el final de la primera parte, el elenco chileno se atrevió un poco más. Primero, con una media vuelta de César Munder y, luego, con un remate de Nelson da Silva.

    En la segunda parte, Palestino no se rindió y un remate de Sebastián Gallegos estuvo cerca de romper la resistencia del Weverton, cerca de la hora de partido. Entonces, el duelo se empezó a jugar en ambas áreas, cuando Teté probó con potente remate cruzado.

    Cuando restaban una docena de minutos, Carlos Vinícius definió certero a un costado de Pérez, pero el árbitro ecuatoriano anuló el gol por mano de Riquelme en la asistencia.

    Cerca del final, la expulsión del zaguero Fernando Meza puso más presión a Palestino, pero los brasileños fueron incapaces de quebrar la resistencia de los de La Cisterna que, pese a quedar colistas tras tres fechas, aún tienen vida para seguir soñando con la clasificación en la Copa Sudamericana.

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