Los cinco desafíos para Chile que mencionó la industria aseguradora en su cena anual

25/08/2022 FOTOGRAFIAS A ALEJANDRO ALZERRECA, NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE ASEGURADORES Mario Téllez / La Tercera

Durante la noche de este miércoles se llevó a cabo la cena anual que organiza la Asociación de Aseguradores de Chile (Aach) en el Hotel W. Esta será la última aparición pública del directorio de la asociación antes de la renovación de su directorio, que será sometido a votación durante la jornada del jueves.

En su discurso, Alejandro Alzérreca, actual presidente de la AACh, se refirió al “papel que puede cumplir la industria aseguradora, no como un actor que pide, sino como un actor que aporta y habilita, en la construcción de un país más protegido”.

En este sentido, se refirió a los cinco grandes desafíos que enfrenta el país en la actualidad, además de las propuestas para que la industria aseguradora sea un aporte.

Crecimiento

“Chile necesita volver a crecer. Porque del crecimiento depende todo lo demás: el empleo formal, la sostenibilidad de las políticas sociales en salud, pensiones, vivienda y educación, y la capacidad del país de generar más y mejores oportunidades para todos,” dijo.

Además, destacó que el nuevo gobierno ha puesto el crecimiento en el centro de su agenda económica, “y son objetivos que compartimos”.

Además, valoraron el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, y ratificaron su disposición a colaborar en las materias que les competen. Aunque resaltaron que el problema de fondo en Chile es la erosión de su capacidad de ahorro e inversión a largo plazo.

Envejecimiento de la población

Entre los problemas que supone la baja de la natalidad, Alzérreca destaca especialmente la dependencia funcional en los mayores de 80 años, cuyo cuidado suele recaer en mujeres que a la vez postergan su ingreso al mercado laboral.

“La industria aseguradora tiene experiencia concreta en gestionar riesgos de largo plazo y en dar certeza económica en las etapas más vulnerables de la vida”, y en esa línea propone tres medidas concretas".

“Primero, fortalecer el Ahorro Previsional Voluntario, ampliando el tope de la bonificación estatal que lleva demasiado tiempo sin revisarse; segundo, avanzar en un seguro de dependencia para adultos mayores, financiado solidariamente; y tercero, modificar la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia para garantizar su sostenibilidad, eliminar las asimetrías actuales y reducir sustantivamente su costo”.

Protección a la salud

Según cifras entregadas por la asociación, solo 5 de 10 personas en Chile cuentan con un seguro de salud que complemente su cobertura previsional.

“Para demasiadas familias de clase media, una enfermedad grave no es solo un problema médico. Es un problema financiero que le impide un acceso oportuno al tratamiento que requiere o tenerlo implica echar abajo el esfuerzo de toda una vida”.

Como solución, Alzérreca estima necesaria la complementación entre el sistema público y privado. Para esto, “se necesita el apoyo del Estado para facilitar el acceso a seguros complementarios de salud, especialmente para quienes hoy viven en la incertidumbre de no poder financiar la atención oportuna que puedan requerir en un futuro”.

“La fallida licitación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), un ejemplo más de una buena política mal implementada, como lo advertimos oportunamente, no puede ser obstáculo para avanzar en esta línea de colaboración. Estamos convencidos de que esta es la vía más efectiva para la necesaria reducción del gasto de bolsillo de las familias y el fortalecimiento del sistema en su conjunto”, agregó.

Seguridad

“Además de ser una de las principales de los chilenos, es un freno para el desarrollo”.

Sobre este tema, destacaron la creación de un departamento especializado en prevención de robo de vehículos en asociación con municipalidades que permitió recuperar más de 1.800 vehículos con encargo por robo solo en 2025.

Para el futuro, señalaron la necesidad de sistemas interoperables de trazabilidad, mejoras en la gestión de los patios de custodia y especialmente un Registro Único Nacional de Permisos de Circulación.

“Hoy cada una de las 345 municipalidades del país mantiene su propio registro. Eso es un regalo para el delito. Un registro único, digital y con validación en línea, acabaría con esas fisuras”, afirmó.

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Anticipación a catástrofes

“Somos un país de terremotos, incendios e inundaciones. Lo sabemos de memoria. Pero seguimos pagando el precio de no anticiparnos”, agregó.

Como ejemplo, expuso las cifras de distintas catástrofes en los últimos años. El terremoto de 2010 costó al fisco casi 6 mil millones de dólares. Los incendios de Valparaíso en 2024, otros 500 millones.

“Esa factura la pagamos todos, vía impuestos o mayor deuda pública. Y una parte importante se habría reducido significativamente con más cobertura”, aseguró el presidente de la AACh.

“Chile necesita pasar de la reacción a la anticipación. Eso significa ampliar el acceso a seguros de incendio con incentivos reales para las familias. Significa abrir una conversación seria sobre asegurar la infraestructura pública. Y significa también utilizar instrumentos como los microseguros, más simples y accesibles, y los seguros paramétricos, que activan pagos en pocos días frente a un evento objetivo”.

“Adicionalmente, la AACH ha preparado un documento con 20 propuestas, algunas de las cuales he esbozado esta noche, cuya implementación mejoraría sustantivamente el bienestar de las familias chilenas. Ese documento ya está siendo entregado a las autoridades para su estudio y evaluación”, agregó.