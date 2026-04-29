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    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor

    En el Día Nacional del Emprendimiento, un nuevo análisis pone en perspectiva el peso real de las pymes en la economía local y la brecha existente frente a las grandes empresas.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor. Foto: Getty Images.

    Este 29 de abril se conmemora el Día Nacional del Emprendimiento en Chile, una fecha instaurada en 2013 para reconocer el rol de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el desarrollo económico del país.

    Las cifras más recientes confirman el protagonismo de las pymes en la economía local, aunque también dejan en evidencia las brechas que tienen frente a las grandes empresas.

    Con el objetivo de dimensionar la importancia de las pymes, Valor Pyme –una plataforma para emprendedores liderada por BCI– recopiló distintos datos para revelar su impacto en la economía chilena.

    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor

    ¿Cuántas pymes hay en Chile y cuánto venden?

    Datos del Banco Central de mayo de 2025 señalan que hay 759.320 pymes activas en Chile y casi 2 millones de microemprendedores. Para entender mejor esta cifra, en conjunto representan el 98,3% del tejido empresarial de Chile.

    En Chile hay 759.320 pequeñas y medianas empresas activas a mayo de 2025, según el Banco Central.

    Sin embargo, las ventas de este grupo solo se traducen al 11,7% de la totalidad del país, según el dato más reciente publicado por el Servicio de Impuestos Internos (2023).

    “Las grandes (empresas) ya no pueden crecer solas. Necesitan a las pymes. Es una cadena win-win”, comenta André Cazor, director de Estudios FE Consulting.

    Emprendimientos, un pilar clave del empleo nacional

    El impacto de los emprendimientos también es vital en el empleo chileno, más aún cuando la tasa de desocupación del país se ubicó en un 8,9% durante el trimestre enero-marzo de 2026, de acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    En total son más de 6,4 millones de personas las que trabajan en MiPymes, lo que representa cerca de la mitad de la fuerza laboral del país.

    “Las MiPymes generan el 46,8% de los empleos dependientes formales y el 58,6% de los honorarios, lo que matiza el peso real del empleo formal pyme”, agrega el informe de Valor Pyme.

    Pymes en cifras: cuántas hay en Chile, cuánta venta generan y en qué regiones les va mejor Foto: Andres Perez Andres Perez

    No obstante, existen dos brechas que las MiPymes aún deben superar.

    En primer lugar, equiparar los sueldos versus las grandes empresas para retener talento y ser más competitivos en el mercado laboral.

    $407 mil pesos mensuales paga promedio una microempresa en Chile, mientras que una empresa grande paga $1,17 millón de pesos.

    Por otro lado, reducir la informalidad es uno de los desafíos que también tienen los emprendimientos.

    21% de los trabajadores de pymes operan sin contratos. Mientras que la cifra de informalidad sube al 48% en el caso de las microempresas.

    ¿Dónde colabora más el Estado con las pymes?

    El desempeño de las pymes también varía significativamente según la región.

    El Estado actúa simultáneamente como uno de los principales clientes y como una de las principales barreras de las MiPymes chilenas”, señala el estudio de Valor Pyme.

    En compras públicas, por ejemplo, el 35% del monto adjudicado a través de ChileCompra va a MiPymes.

    Pero hay una diferencia importante: en regiones como Aysén los montos adjudicados alcanzan el 54% del total, mientras que en la Región Metropolitana este porcentaje baja drásticamente al 25%.

    Esto evidencia una mayor integración de las pymes en economías regionales, mientras que en la capital enfrentan una competencia más intensa con grandes empresas.

    Pese a su peso en la economía, el diagnóstico es claro: las pymes siguen siendo el motor en número y empleo.

    Sin embargo, aún enfrentan el desafío de dar un salto en productividad y competitividad para acercarse al desempeño de las grandes compañías.

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