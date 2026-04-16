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    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    El telescopio ELT en Atacama, el más grande del mundo, fue captado desde el espacio por una astronauta. Según el Observatorio Europeo Astral, será la herramienta revolucionaria que descubrirá vida en otros planetas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    “El ojo más grande del mundo para mirar el cielo”. Así es el Telescopio Extremadamente Grande (ELT) ubicado en el desierto de Atacama en Chile, a una altitud de 3.046 metros. Actualmente, se está ensamblando para convertirse en la herramienta que logre abordar los mayores desafíos científicos del mundo.

    Recientemente, la astronauta francesa Sophie Adenot, quien se encuentra en la Estación Espacial Internacional (ISS), compartió un registro de cómo se ve este gran telescopio desde el espacio.

    “Chile posee algunos de los cielos más hermosos del planeta. La observación astronómica adquiere una dimensión diferente allí, con tres galaxias perfectamente visibles a simple vista: nuestra Vía Láctea y sus dos vecinas, las Nubes de Magallanes”, escribió en sus redes sociales.

    El telescopio ELT —que se convertirá en el telescopio más grande del mundo— es fruto de una colaboración entre el Observatorio Europeo Austral (ESO) y Chile. El país fue elegido estratégicamente por su ubicación. Y es que, como mencionó Adenot, el desierto de Atacama es el lugar idóneo para observar el espacio con claridad.

    “¡Colaboración entre Europa y Chile en su máxima expresión!”, agregó la astronauta.

    El Telescopio Extremadamente Grande en Atacama, Chile

    El desierto de Atacama le recuerda a Marte a la astronauta Adenot. En la publicación que compartió en sus redes sociales, contó que este icónico lugar en Chile es hogar de varios observatorios del ESO.

    Y el telescopio ELT, una vez terminado, “se convertirá en el telescopio más grande del mundo, con un espejo de 39 metros de diámetro, ¡equivalente a unos 9 autos estacionados uno tras otro, o dos helicópteros H225, uno detrás del otro!”.

    Este telescopio óptico/infrarrojo ha sido presentado como revolucionario: según el ESO, tendrá la capacidad de capturar imágenes nunca antes vistas, y así “cambiar radicalmente nuestra percepción sobre el Universo y nos obligará a reconsiderar nuestro lugar en el cosmos”.

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    “Podrá detectar planetas similares a la Tierra orbitando otras estrellas, y podría ser el primer telescopio en encontrar evidencia de vida fuera de nuestro Sistema Solar. También sondeará las zonas más lejanas del cosmos, revelando las propiedades de las galaxias más tempranas y la naturaleza del universo oscuro”, escribió el observatorio.

    Según revelaron en su página, el inicio de las operaciones del gran telescopio está previsto para fines de esta década.

    El telescopio tendrá un espejo principal de casi 40 metros de diámetro —compuesto por 800 segmentos hexagonales— que “reunirá más luz que la suma de todos los grandes telescopios existentes en el planeta”.

    Esto permitirá que tenga 100 millones de veces más luz que el ojo humano, por lo que las imágenes que logre capturar tendrán una nitidez histórica, 15 veces superior al Telescopio Espacial Hubble de la NASA.

    El domo en que estará protegido en el desierto de Atacama tendrá un diámetro de 93 metros, parecido a un campo de fútbol, y 80 metros de altura. La cúpula podrá abrir y cerrarse, según sea necesario.

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    El peso total de la estructura principal será de 3.700 toneladas y utilizarán más de 30 millones en su ensamblaje.

    “Con el inicio de las operaciones científicas en 2030, el Extremely Large Telescope de ESO abordará muchas de las interrogantes aún abiertas y de mayor relevancia en el campo de la astronomía. Gracias a su magnitud y a sus instrumentos de vanguardia, podrá finalmente revolucionar nuestra percepción del Universo, tal como lo hizo el telescopio de Galileo hace 400 años”.

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