Kast afirma que en su gobierno “han aumentado tanto las expulsiones como las salidas voluntarias” de migrantes: verdadero ✅

Este lunes el Presidente José Antonio Kast efectuó su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, momento que aprovechó para destacar que, desde que llegó a La Moneda, han avanzado con la promesa de expulsar a migrantes que mantienen orden pendiente.

Según dijo, desde el 11 de marzo “han aumentado tanto las expulsiones como las salidas voluntarias” , lo que de acuerdo con una revisión que hizo La Tercera es verdadero.

De acuerdo con cifras reportadas por la PDI, en 2025, durante los meses de marzo, abril y mayo, se expulsaron a 330 personas, mientras que en los mismos meses de 2026 fueron 543.

En cuanto a las salidas voluntarias, en marzo, abril y mayo de 2025 se contabilizaron 1.132, y durante los mismos meses de este año, al 21 de mayo, suman 1.622.