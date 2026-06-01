Kast afirma que en su gobierno “han aumentado tanto las expulsiones como las salidas voluntarias” de migrantes: verdadero ✅
Junto con esto, el Mandatario indicó que "se ha reducido el ingreso de inmigrantes ilegales por pasos no habilitados", lo que no se puede comprobar ya que se han reportado cifras que presentan variaciones y no son consistentes.
Este lunes el Presidente José Antonio Kast efectuó su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, momento que aprovechó para destacar que, desde que llegó a La Moneda, han avanzado con la promesa de expulsar a migrantes que mantienen orden pendiente.
Según dijo, desde el 11 de marzo “han aumentado tanto las expulsiones como las salidas voluntarias”, lo que de acuerdo con una revisión que hizo La Tercera es verdadero.
De acuerdo con cifras reportadas por la PDI, en 2025, durante los meses de marzo, abril y mayo, se expulsaron a 330 personas, mientras que en los mismos meses de 2026 fueron 543.
En cuanto a las salidas voluntarias, en marzo, abril y mayo de 2025 se contabilizaron 1.132, y durante los mismos meses de este año, al 21 de mayo, suman 1.622.
Junto con esto, el Mandatario indicó que “se ha reducido el ingreso de inmigrantes ilegales por pasos no habilitados”. Dicha frase, sin embargo, no es comprobable ya que las cifras entregadas por el director del servicio de Migraciones Frank Sauerbaum han ido variando y no son consistentes.
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