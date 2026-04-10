En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile. Foto: Departamento de Astronomía/Universidad de Chile

A más de 5.600 metros sobre el nivel del mar, en pleno desierto de Atacama, Chile sumó un nuevo hito en la astronomía mundial.

En la cumbre del cerro Chajnantor fue inaugurado este mes el Fred Young Submillimeter Telescope (FYST), un instrumento que promete ser clave para observar los rincones más fríos y antiguos del universo .

En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile. Foto: CCAT Observatory

¿Cómo es el telescopio?

El telescopio, instalado en el Parque Astronómico de Atacama en la Región de Antofagasta, es actualmente el submilimétrico en funcionamiento más alto del planeta .

Su ubicación extrema (por encima incluso del campamento base del Monte Everest) permite que opere sobre gran parte del vapor de agua de la atmósfera terrestre.

¿Qué implica? Se podrá captar con mayor claridad la radiación proveniente del llamado “universo frío”.

Con un espejo de seis metros de diámetro y un diseño óptico innovador, FYST observará en longitudes de onda submilimétricas a milimétricas.

Esto le permitirá realizar amplios barridos del cielo y estudiar fenómenos fundamentales como la formación de las primeras estrellas y galaxias , además de aportar datos sobre la energía y materia oscura.

¿Qué dicen los expertos de este instrumento?

Desde la comunidad científica destacaron el impacto del proyecto.

El director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile (DAS), Patricio Rojo, afirmó que “la llegada de FYST es una muy buena noticia ya que abre una nueva ventana a la astronomía. Estamos ansiosos de saber qué novedades nos entregará sobre el espacio”.

En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile. Foto: CCAT Observatory

El telescopio también será un complemento clave para otras instalaciones de clase mundial en el norte del país, como el Observatorio ALMA.

En esa línea, el académico del DAS Leonardo Bronfman explicó que “será un apoyo clave para ALMA permitiendo buscar fuentes que luego este último puede investigarlas en detalle”, agregando que permitirá estudiar “las galaxias lejanas y la estructura del universo y de nuestra galaxia” .

Además de su aporte científico, el proyecto tiene un fuerte componente formativo.

Jürgen Stutzki, astrónomo de la Universidad de Colonia, subrayó que uno de los objetivos es “involucrar a jóvenes estudiantes para que aprendan las tecnologías, el software y la ciencia que lo rodea, y entrenarlos para ser una buena nueva generación”.

La relevancia del telescopio también radica en las condiciones únicas del lugar.

La astrónoma Martha Haynes, presidenta de la mesa directiva del Observatorio CCAT, destacó que “tienes una vista increíble del cielo, dándonos información que ningún otro telescopio es capaz de darnos” , enfatizando que su altitud permite que la radiación submilimétrica “pase a través de la atmósfera”.

El FYST es fruto de una colaboración internacional liderada por la Universidad de Cornell, junto a instituciones de Alemania, Canadá y Chile, con un rol clave de la Universidad de Chile en su instalación.

El proyecto fue posible, además, gracias al aporte de más de 10 millones de dólares del empresario y egresado de Cornell Fred Young, quien se expresó durante la inauguración: “Ahora llegó la hora de ver de qué es capaz este gigante. Estoy muy feliz”.