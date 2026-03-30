Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio. Foto: X/Mike Fincke.

7 de enero de 2026. Un astronauta de la NASA que se encontraba en la Estación Espacial Internacional sufrió una emergencia médica . De inmediato, los equipos a bordo se desplegaron para asistirlo y llevarlo de vuelta a la Tierra, donde podría ser atendido por especialistas de la salud.

Hasta la fecha, no se sabía qué había pasado exactamente y quién fue el astronauta afectado: pero hace pocos días, medios como AP, New York Times, Washington Post, entre otros, revelaron que se trataba de Mike Fincke, quien tuvo “un colapso repentino” mientras cenaba.

Fue así cómo se desarrolló la primera emergencia en el espacio, en 25 años de historia de la estación espacial . Su misión tuvo que ser abortada y regresaron antes de tiempo.

Pero, ¿qué le pasó al astronauta Fincke? Esto es lo que se sabe, hasta ahora

Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio. Foto: X/Mike Fincke.

Qué le pasó al astronauta de la NASA que tuvo una emergencia médica

El 7 de enero de este año, Mike Fincke, de 59 años, estaba cenando en la Estación Espacial Internacional, que orbita el planeta Tierra a unos 400 kilómetros de altura. Era la cuarta vez que viajaba al espacio —llevaba 549 días acumulados— por lo que ya conocía bien cómo funcionaba todo el sistema.

En ese viaje, junto a su equipo conocido como la Tripulación-11, ya habían cumplido 167 días en el espacio. Sin embargo, ese día, mientras comía, tuvo “un colapso repentino” en el que súbitamente perdió la capacidad de hablar.

“Fue totalmente inesperado, y fue asombrosamente rápido”, dijo el astronauta, en conversación con AP News.

No sintió dolor, según relató al mismo medio, pero sus compañeros se angustiaron y solicitaron ayuda de inmediato a los médicos que estaban en la Tierra. Fue por esto que la misión se canceló y retornaron a la superficie terrestre un mes antes de lo planificado.

Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio. Foto: X/Mike Fincke.

El episodio en el que no pudo hablar duró alrededor de 20 minutos . Después de eso, aseguró sentirse bien, solo extrañado porque nunca había experimentado algo parecido. También afirmó que es una persona muy saludable, lo que acrecienta todavía el misterio de qué pudo haberle pasado.

En conversación con NBC News, el astronauta declaró que se descartó un ataque al corazón, un derrame cerebral o un posible ahogamiento. “Los médicos siguen rascándose la cabeza”, dijo, y es que todavía no tienen idea de qué pudo haber producido el evento.

Eso sí, “estamos casi cien por ciento seguros de que se trata algo relacionado con el espacio”.

Por ello, Fincke explicó que la NASA está revisando los antecedentes e historiales médicos de todos sus astronautas para encontrar si alguno de ellos tuvo un incidente similar mientras se encontraba en el espacio.