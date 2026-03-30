SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    El astronauta Mike Fincke sufrió un colapso repentino en la Estación Espacial Internacional. La misión se canceló, y todavía se investiga qué provocó el inusual episodio que sufrió a bordo.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio. Foto: X/Mike Fincke.

    7 de enero de 2026. Un astronauta de la NASA que se encontraba en la Estación Espacial Internacional sufrió una emergencia médica. De inmediato, los equipos a bordo se desplegaron para asistirlo y llevarlo de vuelta a la Tierra, donde podría ser atendido por especialistas de la salud.

    Hasta la fecha, no se sabía qué había pasado exactamente y quién fue el astronauta afectado: pero hace pocos días, medios como AP, New York Times, Washington Post, entre otros, revelaron que se trataba de Mike Fincke, quien tuvo “un colapso repentino” mientras cenaba.

    Fue así cómo se desarrolló la primera emergencia en el espacio, en 25 años de historia de la estación espacial. Su misión tuvo que ser abortada y regresaron antes de tiempo.

    Pero, ¿qué le pasó al astronauta Fincke? Esto es lo que se sabe, hasta ahora

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio. Foto: X/Mike Fincke.

    Qué le pasó al astronauta de la NASA que tuvo una emergencia médica

    El 7 de enero de este año, Mike Fincke, de 59 años, estaba cenando en la Estación Espacial Internacional, que orbita el planeta Tierra a unos 400 kilómetros de altura. Era la cuarta vez que viajaba al espacio —llevaba 549 días acumulados— por lo que ya conocía bien cómo funcionaba todo el sistema.

    En ese viaje, junto a su equipo conocido como la Tripulación-11, ya habían cumplido 167 días en el espacio. Sin embargo, ese día, mientras comía, tuvo “un colapso repentino” en el que súbitamente perdió la capacidad de hablar.

    “Fue totalmente inesperado, y fue asombrosamente rápido”, dijo el astronauta, en conversación con AP News.

    No sintió dolor, según relató al mismo medio, pero sus compañeros se angustiaron y solicitaron ayuda de inmediato a los médicos que estaban en la Tierra. Fue por esto que la misión se canceló y retornaron a la superficie terrestre un mes antes de lo planificado.

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio. Foto: X/Mike Fincke.

    El episodio en el que no pudo hablar duró alrededor de 20 minutos. Después de eso, aseguró sentirse bien, solo extrañado porque nunca había experimentado algo parecido. También afirmó que es una persona muy saludable, lo que acrecienta todavía el misterio de qué pudo haberle pasado.

    En conversación con NBC News, el astronauta declaró que se descartó un ataque al corazón, un derrame cerebral o un posible ahogamiento. “Los médicos siguen rascándose la cabeza”, dijo, y es que todavía no tienen idea de qué pudo haber producido el evento.

    Eso sí, “estamos casi cien por ciento seguros de que se trata algo relacionado con el espacio”.

    Por ello, Fincke explicó que la NASA está revisando los antecedentes e historiales médicos de todos sus astronautas para encontrar si alguno de ellos tuvo un incidente similar mientras se encontraba en el espacio.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaNASAAstronautaAstronauta de la NASAMike FinckeEmergencia en el espacioEmergencia espacialSaludUrgencia médicaUrgencia médica en el espaciocolapso repentino en cenainvestigación médica NASATripulación-11pérdida temporal del hablaemergencia médica en el espacioEstación Espacial Internacionalastronauta NASAmisión abortadainvestigación NASAmisterio médico espacialpérdida del hablainvestigación NASA incidenteNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    Longton (RN) enfatiza que Kast deberá evaluar continuidad de Steinert si informe del director de la PDI demuestra irregularidades

    Ministra Steinert sostiene que relación con la PDI “está perfecta” y que “no se ha debilitado por nada”

    Inmobiliaria San Antonio pide al gobierno desistir de la expropiación por megatoma ante anuncio de reversar en Colonia Dignidad

    Lo más leído

    1.
    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    2.
    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    3.
    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento?

    Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?
    Chile

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Longton (RN) enfatiza que Kast deberá evaluar continuidad de Steinert si informe del director de la PDI demuestra irregularidades

    Ministra Steinert sostiene que relación con la PDI “está perfecta” y que “no se ha debilitado por nada”

    Cristalerías de Chile refuerza su directorio y vuelve a tener presencia femenina
    Negocios

    Cristalerías de Chile refuerza su directorio y vuelve a tener presencia femenina

    Informe de FNE detalla reordenamiento del mapa de agentes de carga por fusión entre Apex y Andes Chile

    Rincón tras prórroga en alza de cuentas de luz: “Nuestro esfuerzo es encontrar la fórmula que permita dar con la solución”

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna

    El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras liberar a los futbolistas: “Estoy decepcionado”
    El Deportivo

    El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras liberar a los futbolistas: “Estoy decepcionado”

    Duro golpe para Marcelo Bielsa: figura de Uruguay se pierde el Mundial tras grave lesión sufrida ante Inglaterra

    “Los All Whites hacen historia”: la prensa neozelandesa enloquece con la victoria ante la Roja

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti
    Tecnología

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista
    Cultura y entretención

    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista

    Mario, Star Fox y Pikmin: Cómo Super Mario Galaxy vuelve posible un universo cinematográfico de Nintendo

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática
    Mundo

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    La jefa de la oposición en Taiwán acepta la invitación de Xi Jinping a pesar del riesgo político

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico