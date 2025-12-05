El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile

A casi seis meses de su descubrimiento, el 3I/ATLAS continúa sorprendiendo a la comunidad científica y al mundo. Y es que este objeto interestelar parece ser único: no se comporta como nada que el ser humano haya conocido antes.

Lo más parecido es un cometa, pero aún así, tiene características inusuales, como el brillo que expele, su composición y los movimientos que hace.

La única certeza, hasta ahora, es que se trata de un objeto de otro sistema solar que, de alguna manera, logró entrar al nuestro. Fue detectado el 1 de julio de 2025 por un telescopio en Río Hurtado, Chile.

Ahora, un nuevo hallazgo sobre el 3I/ATLAS fue descubierto, y se suma a la lista de peculiaridades del presunto cometa. Tanto así, que los investigadores y científicos no pueden dejar de vigilarlo, lo más cerca que pueden.

¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile. Foto: NASA.

El extraño hallazgo sobre el 3I/ATLAS

Una nueva e inusual característica del 3I/ATLAS fue revelada por un estudio, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics: una especie de señal en la luminosidad del objeto, que para algunos científicos, es como “un latido” .

Se trata de un patrón de luz que se repite exactamente cada 16,16 horas.

Según los autores del estudio, el latido del ATLAS se explica por la rotación del núcleo del planeta. Otras investigaciones ya habían hablado de que, en su composición, el cometa tiene hielo que, expuesto a la radiación solar, provoca una reacción similar a la lava de un volcán.

Entonces, el latido y luminosidad del objeto, que sucede cada 16,16 horas, es en realidad el período de rotación del cometa sobre sí mismo.

En el estudio, también descartaron que el origen del objeto sea “artificial”. Según explicaron, “las propiedades morfológicas y fotométricas del 3I/ATLAS son consistentes con las de un cometa débilmente activo , originado en el sistema solar exterior, a pesar de su origen interestelar”.

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales. Foto: NASA.

El día en que el 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra

Con ansias, los científicos están esperando al 19 de diciembre: este sería el día en que el 3I/ATLAS tendrá su máxima aproximación al planeta Tierra.

Estará a solo 273 millones de kilómetros, lo que permitirá que los investigadores observen con más detalle y precisión al objeto, con lo que podrán explicar mejor su origen y características.