Por qué los trajes de los astronautas de Artemis II son de color naranja. Foto: NASA.

Para la tarde de este miércoles 1 de abril, la NASA tiene prevista la realización de Artemis II, misión que buscará llevar a un equipo de astronautas alrededor de la Luna.

La nave partirá desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, y se espera que el viaje tenga una duración aproximada de 10 días , en los que los tripulantes deberán evaluar el vuelo del vehículo, practicar procedimientos de emergencia y capturar imágenes con motivos científicos y de exploración espacial.

El equipo será liderado por el astronauta de la NASA Reid Wiseman, comandante de la misión, mientras que sus compañeros son Victor Glover y Christina Koch, de la misma agencia, y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

La operación dirigida por la NASA se presenta como el vuelo espacial tripulado más profundo desde el último alunizaje del programa Apolo en 1972.

Pero más allá de los aspectos relacionados al desarrollo de la misión, uno de los puntos que más ha llamado la atención son los trajes de color naranja que utilizarán los astronautas de Artemis II.

Por qué los trajes de los astronautas de Artemis II son de color naranja. Foto: NASA. NASA/Joel Kowsky

Cómo son los trajes de los astronautas de Artemis II y por qué son de color naranja

En cuanto a lo estético, los trajes de la tripulación tienen una tonalidad naranja brillante y cuentan con franjas reflectantes azules con forma de V en el torso. Este mismo azul se puede ver en parte de la zona de los muslos y los brazos.

Fueron confeccionados por ingenieros de la NASA especialmente para la complexión de cada uno de los tripulantes. Y, según informaciones rescatadas por el New York Times, funcionan como minisistemas de soporte vital, por lo que los astronautas pueden vivir en estos por 144 horas en caso de ser necesario .

Por qué los trajes de los astronautas de Artemis II son de color naranja. Foto: NASA.

Las franjas azules con forma de V indican correas externas para que se sujeten los equipos de rescate, mientras que las bolsas azules que se pueden ver bajo sus brazos contienen salvavidas y botellas de oxígeno de reserva.

El naranja que se ve en la mayor parte de los trajes es conocido como “naranja internacional” o AMS Standard 595 #FS 12197 en la norma del gobierno federal estadounidense creada para la pintura.

Según explicaron especialistas al citado periódico, se trata de una tonalidad especialmente pensada para resaltar en el azul del océano y el cielo .

Por qué los trajes de los astronautas de Artemis II son de color naranja. Foto: NASA Josh Valcarcel – NASA – John

Tras la incursión en la órbita lunar, durante el vuelo de regreso, la NASA espera que la nave que lleva a los astronautas vuele a unos 40.000 kilómetros por hora y esté expuesta a temperaturas de 2.600 grados Celsius al desacelerar.

Según lo previsto, la cápsula que transporta a la tripulación permitirá que aterricen en paracaídas en el Océano Pacífico , en las cercanías de San Diego, California.

El lanzamiento de Artemis II está programado para las 18:24 (hora de Florida) de este miércoles 1 de abril. El horario en Chile será a las 19:24 .

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