En vivo: sigue el viaje del Artemis II alrededor de la Luna

La nave Artemis II despegó en su misión de llevar a la cápsula tripulada Orión en su misión de 10 días. Foto: Captura de pantalla.

Un nuevo hito que busca marcar una nueva era en la exploración espacial tuvo lugar este miércoles 1 de abril. Y es que, por primera vez en más de 50 años, la NASA lanzó desde el Centro Espacial Kennedy -en Florida- la primera misión tripulada que viajará alrededor de la Luna: Artemis II.

La operación dirigida por la agencia estadounidense se trata del vuelo espacial tripulado más profundo desde el último alunizaje del programa Apolo en 1972 .

La misión, según está programada, se extenderá por 10 días.

El comandante de la misión es el astronauta de la NASA Reid Wiseman y a él se le sumarán tres tripulantes más: Victor Glover y Christina Koch -de la misma agencia-, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

La cuenta regresiva para el despegue estaba previsto para las 19:24 horas de Chile (18:24 horas de Florida/EDT). Puedes ver aquí la transmisión de la NASA:

Sigue el minuto a minuto del lanzamiento de la misión Artemis II

Se instalaron los paneles solares Se completó la siguiente fase crítica de la misión: las alas de los paneles solares están abiertas. Estas cuatro alas cuentan con 15.000 células solares cada una. Aprovecharán la energía solar para alimentar la nave espacial durante el resto de su estancia en órbita terrestre y en su viaje a la Luna. Uno de los próximos hitos, unas horas después del despegue, será que la tripulación intente probar la nave Orión, de acuerdo a BBC. La etapa de propulsión proporcionará un par de impulsos a la nave espacial y luego se separará. A medida que la nave espacial y su tripulación se alejan, Orión realizará un giro hacia atrás para encarar la etapa de propulsión.

El astronauta Reid Wiseman dice que hay “vistas magníficas” Pocos después del lanzamiento, cuando los astronautas comenzaban a entrar en la atmósfera superior de la Tierra, el comandante de la nave espacial, Reid Wiseman, tomó el control de las comunicaciones. “¡Vistas magníficas!”, exclamó. “Tenemos una salida de la luna espectacular”.

Así fue el lanzamiento de Artemis II La NASA compartió en sus redes sociales el momento del lanzamiento de la Artemis II, concretando así la primera misión tripulada a la Luna en décadas. Liftoff.



The Artemis II mission launched from @NASAKennedy at 6:35pm ET (2235 UTC), propelling four astronauts on a journey around the Moon.



Artemis II will pave the way for future Moon landings, as well as the next giant leap — astronauts on Mars. pic.twitter.com/ENQA4RTqAc — NASA (@NASA) April 1, 2026

Orión despliega sus paneles solares generadores de energía La cápsula tripulada Orion ya vuela libremente con los cuatro astronautas a bordo. Ahora se está preparando para autoabastecerse durante su viaje de 10 días desplegando sus paneles solares. Como informó CNN, cada uno de estos paneles tiene 7 metros de largo y cuenta con 5.000 células solares para convertir la luz solar en electricidad. Cada uno está conectado al Módulo de Servicio Europeo, un módulo cilíndrico ubicado en la base de la nave Orión. Construida por la Agencia Espacial Europea, socio extranjero de la NASA, es la pieza clave de la misión, ya que suministra oxígeno, energía y otros elementos esenciales a la nave espacial de los astronautas.

Los astronautas orbitan alrededor de la Tierra Reid, Wiseman, Koch y Hansen han cruzado la línea de Kármán, el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio. Ahora se encuentran en órbita alrededor de la Tierra. Todas las fases iniciales parecen haber transcurrido según lo previsto.

Apagado del motor principal Tanto los controladores de misión como los amantes del espacio lo llaman MECO y es el momento que muchos esperan. La etapa central del cohete SLS, que es el gran fuselaje naranja en su centro, ha consumido más de 700.000 galones de combustible y ha apagado sus cuatro motores. Una vez completada la parada de emergencia del motor principal (MECO), la etapa superior del cohete, denominada Etapa de Propulsión Criogénica Intermedia (ICPS), será la encargada de continuar. Esta seguirá impulsando la cápsula Orion a velocidades cada vez mayores, hasta alcanzar una velocidad cercana a la de escape (casi 25 000 millas por hora).

¡Despegamos! La tripulación del Artemis ya está oficialmente en camino en una histórica misión de 10 días alrededor de la Luna, que podría llevarlos más lejos de la Tierra de lo que nadie ha estado jamás.

Los propulsores de cohetes sólidos se desprenden Los cohetes propulsores fabricados por Northrop Grumman culminaron su función, consumiendo su combustible en cuestión de minutos. Cada propulsor “quema 1.385.000 libras de propelente en dos minutos. Eso supone un promedio de 5,5 toneladas de propelente por segundo”, según Northrop. Estos son también los motores de cohete de combustible sólido más grandes jamás construidos para el vuelo. Ahora que han cumplido su cometido, los propulsores de combustible sólido están cayendo de regreso a la Tierra. Serán desechados en el Océano Atlántico.

El SLS alcanza un hito crucial en vuelo El cohete SLS acaba de alcanzar el Max-Q, un término aeroespacial que se refiere al momento de máxima tensión en un vehículo. Esto ocurre cuando el cohete se encuentra a una altitud relativamente baja -donde la atmósfera aún es bastante densa-, pero la nave espacial se mueve a altas velocidades, creando un momento de intensa presión sobre el vehículo. Alcanzar (y mantener) el Q máximo es motivo de celebració.

Ya despegó el Artemis II El gigantesco cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) acaba de encender sus motores, generando casi 9 millones de libras de empuje y catapultándose desde la plataforma de lanzamiento.

Se encienden los motores

Directora del lanzamiento: “Buena suerte, que Dios te acompañe, Artemis II” El lanzamiento de Artemis II está listo, y Charlie Blackwell-Thompson, la primera mujer directora de lanzamiento de la NASA, tuvo unas palabras para la tripulación antes de su histórico vuelo: “Reid, Victor, Christina y Jeremy, en esta misión histórica llevan consigo el corazón del equipo Artemis, el espíritu audaz del pueblo estadounidense y de nuestros socios en todo el mundo, así como las esperanzas y los sueños de una nueva generación. ¡Buena suerte, Artemis II! ¡Adelante!“, dijo.

Se retoma la cuenta regresiva Charlie Blackwell-Thompson, el director de lanzamiento, realizó las últimas comprobaciones con los responsables del lanzamiento. Todos dieron su aprobación cuando se les preguntó. Algunos intervinieron con entusiasmo: “¡A toda máquina!”, exclamó un controlador de lanzamiento. “¡Adelante, por la humanidad!”, dijo otro.

La cuenta regresiva está en pausa programada La cuenta atrás se suspendió temporalmente para una pausa programada, mientras se realizan las comprobaciones finales En términos de vuelos espaciales, la “T” se refiere al momento del lanzamiento, por lo que esto significa que faltan 10 minutos para el despegue. Se trata de una pausa planificada, que da tiempo a los ingenieros y al centro de control de la misión para realizar las comprobaciones finales del cohete, la nave espacial y las condiciones meteorológicas. Si todo se confirma como listo, la cuenta regresiva se reanudará cuando el director lo indique para los últimos minutos antes del lanzamiento.

El problema ya está solucionado El equipo de cierre del programa Artemis II de la NASA, que realiza las comprobaciones finales del cohete, abandonó la plataforma de lanzamiento tras horas de trabajo. “La nave espacial ya está completamente configurada y la responsabilidad de la cuenta atrás final recae ahora en el equipo de control de lanzamiento”, dijo la NASA en una publicación de su blog. Los ingenieros también revisaron el problema de temperatura, en el que los controladores de lanzamiento detectaron lecturas anormales alrededor de una batería en el Sistema de Aborto de Lanzamiento de la cápsula Orion.

Problema con la batería “no afectará al lanzamiento” La NASA afirma que el problema con la batería que se detectó no detendrá el procedimiento de hoy. Según un comunicado, los ingenieros detectaron una “temperatura superior a la esperada” en una batería del sistema de aborto de lanzamiento, pero “se cree que se trata de un problema de instrumentación y no afectará al lanzamiento de hoy”.

“Vamos según lo previsto”, afirma la NASA Como informó CNN, el reloj de cuenta regresiva “T menos”, que los controladores de lanzamiento utilizan para controlar el progreso hacia el despegue, se encuentra actualmente en una pausa programada. Sin embargo, el reloj “L menos” continúa avanzando hacia la hora de despegue prevista para las 18:24 horas local, a pesar de que los equipos de misión están solucionando un problema con la batería. “Vamos por buen camino para cumplir con el plazo previsto y lanzar el cohete al comienzo de la ventana de lanzamiento, pero seguimos supervisando el progreso”, declaró Gary Jordan, portavoz de la NASA.

El problema está en batería del sistema de aborto de lanzamiento La NASA informó que el nuevo problema reside en una de las dos baterías del Sistema de Aborto de Lanzamiento. Según indican, actualmente está fuera de alcance, y están investigando la situación. El sistema de aborto de lanzamiento se encuentra justo en la parte superior del cohete. Como consigna BBC, si algo saliera mal, ya sea en la plataforma de lanzamiento o durante los primeros tres minutos posteriores al lanzamiento, se activaría el sistema para alejar la cápsula tripulada del peligro. Puede acelerar de 0 a 800 km/h en dos segundos y solo se usaría en caso de un problema grave. Pero es fundamental que funcione a la perfección para que el lanzamiento pueda llevarse a cabo.

La NASA informa de un nuevo problema técnico La última escotilla del sistema de aborto de lanzamiento, que evacuará a los astronautas en caso de emergencia, ya está cerrada. El equipo encargado de la fase de “cierre” está a punto de abandonar la plataforma de lanzamiento. Pero aún están probando todos los sistemas y la NASA acaba de anunciar que está investigando un problema con la temperatura de la batería.

Mejoran condiciones meteorológicas La NASA informó que las condiciones meteorológicas se han vuelto más favorables al disiparse las nubes. Esto es importante, ya que su presencia conlleva riesgo de rayos. Algunos tipos de nubes, aunque no producen rayos, contienen una carga eléctrica que puede provocar una descarga eléctrica si un cohete las atraviesa a gran velocidad.

Resuelven problema con sistema de comunicación Los ingenieros han resuelto un problema con el hardware que se comunica con el sistema de terminación de vuelo, el cual habría impedido que el equipo de tierra enviara una señal para destruir el cohete en caso de que se desviara de su trayectoria durante el ascenso, protegiendo así la seguridad pública. Se realizó una prueba de fiabilidad para garantizar que el hardware esté listo para el lanzamiento de hoy. La NASA confirmó que la solución que estaban probando, utilizando hardware antiguo del programa anterior del transbordador espacial, ha logrado que el sistema funcione.

La tripulación está sellada en la nave El equipo de la NASA continúa con los pasos finales, cerrando la escotilla de la nave espacial Orión. Estas serán las últimas personas que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen verán en los próximos 10 días. A partir de ahora, solo quedan ellos cuatro. Pero, por suerte, se nota lo bien que se conocen y lo mucho que se aprecian cuando se les ve juntos. Foto: NASA.

Cuál será el recorrido de Orion Una vez en el espacio, la cápsula comenzará su viaje de ida de cuatro días alrededor del lado más lejano de la Luna. Según detalló la NASA, el recorrido tendrá un patrón con forma de ocho que se extenderá a más de 370 mil kilómetros de distancia de la Tierra. A la distancia máxima, la tripulación volará a unos 7.400 kilómetros más allá de la Luna, evaluando los sistemas de Orion durante el trayecto. Con distintas pruebas, se espera ampliar los conocimientos sobre la radiación espacial, la salud y comportamiento humano, además de la comunicación y navegación especial. Todo ello con un objetivo: avanzar en futuros esfuerzos de exploración . Cómo será el recorrido de la misión Artemis II NASA El regreso también tiene su logística: la nave espacial regresará a alta velocidad a través de la atmósfera para aterrizar frente a la costa de San Diego, en el Océano Pacífico. En ese lugar, equipos de la NASA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos rescatará a los cuatro tripulantes y recuperará la nave.

Faltan menos de dos horas para el lanzamiento de la misión De acuerdo a la programación de la misión Artemis II, el lanzamiento de la nave comenzará a las 19:24 (hora de Chile) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos. Si no es posible realizar la operación en ese minuto, la ventana para el despegue se extenderá hasta el lunes 6 de abril.

Comienzan a instalar el panel de servicio de la escotilla Según ha reportado la NASA: “Los técnicos han comenzado a instalar el panel de servicio de la escotilla del módulo de la tripulación en la nave espacial Orion, un paso importante en los preparativos finales para el lanzamiento”. Explicaron que este panel “protege las conexiones clave y garantiza que el área de la escotilla esté asegurada para el vuelo“. 4:02 p.m. ET - Technicians began installing the crew module hatch service panel on the Orion spacecraft, an important step in final launch preparations. This panel protects key connections and ensures the hatch area is secure for flight. — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 1, 2026

Continúan los chequeos para completar el cierre de la escotilla de la nave Los ingenieros de la NASA siguen trabajando en las pruebas del mecanismo de contrapeso y chequeos de disminución de presión de los sellos de las escotillas dentro de la Sala Blanca en el Complejo de Lanzamiento 39B. Éstas son vitales para la seguridad de los astronautas dentro de la cápsula.

La tripulación realiza pruebas de comunicación con el centro de control En estos minutos, los miembros de la misión Artemis II se encuentran realizando las pruebas de comunicación entre el centro de control y los sistemas a bordo de Orion.

Quedan tres horas para el lanzamiento estimado de la misión Artemis II Se estima que la ventana para el lanzamiento del cohete que llevará a los cuatro astronautas al primer viaje tripulado a la Luna en más de 50 años sea a las 18:24 (EDT) o a las 19:24 horas en Chile . Los comentaristas de la transmisión detallaron que el equipo sigue trabajando en el proceso de cierre de Orion.

Director de la NASA: “(La misión) dará comienzo al siguiente capítulo de la exploración espacial humana” Jared Isaacman posteó en redes sociales a pocas horas del lanzamiento del Artemis II y mientras la tripulación abordaba Orion. “Reid, Victor, Christina y Jeremy toman asiento en la cima del cohete tripulado más potente jamás construido. Se han entrenado durante años para este momento y ahora se preparan para ejecutar una misión que nos llevará de nuevo alrededor de la Luna y dará comienzo al siguiente capítulo de la exploración espacial humana”. The Artemis II crew is boarding Orion.



Reid, Victor, Christina, and Jeremy are taking their seats atop the most powerful manned rocket ever built. They have trained for years for this moment, and now they are preparing to execute a mission that will take us back around the Moon… pic.twitter.com/kzwwdGSaAe — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 1, 2026

En breve se cerrará la escotilla del módulo de la tripulación En solo algunos minutos comenzará el cierre de la escotilla del módulo que alojará a los tripulantes de Orion y del sistema de aborto de lanzamiento exterior. Es un proceso que debe realizarse con mucho cuidado y que puede tomar horas. Los cuatro tripulantes ya abordaron Orion. NASA

Tras equiparse, la tripulación ya está abordando la nave Orion A proper sendoff 🧑‍🚀



The Artemis II crew was driven to the launchpad ahead of their upcoming mission around the Moon. After checking their spacesuits and donning their helmets and gloves, the crew will settle into the Orion spacecraft. pic.twitter.com/QXJNKw6983 — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 1, 2026 Los tripulantes ya están a bordo de Orion , y el equipo de cierre está ayudando a los tripulantes a realizar los preparativos finales antes del despegue. Como parte de este proceso, el equipo los ayuda a ponerse los cascos y guantes, y abrochar los cinturones de sus asientos. Antes de ingresar, los cuatro astronautas firmaron el interior de la “Sala Blanca” (White Room en inglés), un área protegida al final de la manga de acceso que conecta la torre de lanzamiento con la cápsula.

Las imágenes de los astronautas ya equipados con sus trajes La tripulación ya se dirige a la plataforma de lanzamiento, a cuatro horas desde la hora estimada de despegue. The Artemis II astronauts, now suited up for launch, are headed to the launch pad.



The crew includes NASA astronauts @Astro_Reid, @AstroVicGlover, and @Astro_Christina, and @CSA_ASC astronaut @Astro_Jeremy. pic.twitter.com/G8mGsJPgcQ — NASA (@NASA) April 1, 2026

La tripulación ya se dirige al complejo de lanzamiento En estos momentos, los cuatro astronautas ya están en la van que los llevará al complejo de lanzamiento 39B para ahí abordar la nave Orion. La ventana de lanzamiento, hasta ahora y si se mantienen las condiciones favorables, se abrirá a las 18:24 (EDT). Comentaristas de la transmisión afirman que los astronautas verán las películas Top Gun y Punto de Quiebre, aunque por el tiempo de traslado - será un trayecto de apenas 15 a 20 minutos -solo alcanzarán a ver algunas escenas.

Ritual de buena suerte: un juego de cartas Hace unos momentos, la tripulación de la misión completó una de las tradiciones de los vuelos espaciales: un juego de cartas. Realizan esta actividad antes de abandonar las habitaciones de la tripulación previo al lanzamiento hasta que el comandante -en este caso, Reid Wiseman- pierde una partida. El mito detrás de esta tradición es que el comandante “agote” su mala suerte, quedando así solo buena fortuna para la misión.

¿Qué esperar para hoy? Hasta el momento, se ha avanzado con la crítica fase de repostar combustible, llenando los tanques con hidrógeno y oxígeno líquido de forma gradual. Este paso es fundamental para identificar posibles fugas , un reto que ya se presentó en intentos previos. Superada esta etapa, el foco pasará a los protagonistas: los cuatro astronautas de la misión Artemis desayunarán y realizarán su último recorrido terrestre. Tras recibir el parte meteorológico definitivo antes del lanzamiento, se trasladarán a la plataforma para abordar la cápsula Orion con cuatro horas de antelación .

A qué hora ver en vivo el lanzamiento El lanzamiento de Artemis II está programado para este miércoles 1 de abril a las 19:24 (hora de Chile).

80% condiciones meteorológicas favorables para el lanzamiento El Centro Espacial Kennedy -desde donde despegará la misión Artemis II- informó que los meteorólogos están monitoreando que hay un 80% de condiciones favorables durante la ventana de lanzamiento . 12:40 p.m. ET - Weather officials with NASA and the U.S. Space Force’s Space Launch Delta 45 are tracking 80% favorable conditions during the launch window, with primary concerns being the cumulus cloud rule, flight through precipitation rule, and ground winds.… — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 1, 2026

Artemis II abrirá camino a nuevas misiones a la superficie de la Luna Este vuelo, según detalla la NASA, es otro paso hacia las misiones tripuladas a la superficie lunar y ayudará a la agencia a prepararse para las futuras misiones con astronautas a Marte.

NASA: “Hoy es el día” Con el mensaje “hoy es el día”, la NASA detalló en sus redes dónde ver la cobertura de la misión Artemis II, mientras actualizó que el proceso de repostaje sigue en marcha. Cómo ver la misión Artemis II

Siguen los preparativos previo al lanzamiento El Centro Espacio Kennedy informó que continúan las labores de abastecimiento de oxígeno líquido a horas del lanzamiento de la misión. 12:03 p.m. ET - Liquid oxygen levels in the rocket core stage are in replenish mode. This phase follows the completion of liquid oxygen fast fill and topping, ensuring the oxidizer remains at flight-ready levels throughout the final countdown. — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 1, 2026

Jeremy Hansen, el canadiense especialista de misión Jeremy Hansen (50) fue seleccionado como astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA por sus siglas en inglés) en 2009. En esa oportunidad, fue asignado como especialista de misión de Artemis II. Hansen también batirá un récord: se convertirá en el primer canadiense en aventurarse a la Luna. Jeremy Hansen NASA

Christina Koch, especialista de misión Christina Koch (47) ingresó a la NASA en 2013 y fue seleccionada como especialista de misión para este viaje a la órbita de la Luna. También ha sido la ingeniera de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para tres expediciones (59, 60 y 61). La astronauta ha marcado varios hitos: estableció un récord del vuelo espacial individual más largo hecho por una mujer (328 días en el espacio) y participó en la primera caminata espacial con una tripulación compuesta exclusivamente por mujeres. En esta oportunidad, además, hará historia por ser la primera vez que una mujer vuela más allá de las órbitas cercanas a la Tierra . Christina Koch NASA

Victor Glover, el piloto de la misión Fue en 2013 cuando Victor Glover (49) fue seleccionado como astronauta de las NASA y será el piloto de la misión Artemis II. Previo a este viaje, se desempeñó como piloto de la misión SpaceX Crew 1 a la Estación Espacial Internaciona, como parte de la Expedición 64. Victor Glover. NASA

Reid Wiseman, el comandante de la misión Reid Wiseman (50) es quien comandará esta histórica misión de vuelta a la órbita lunar. Fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2009. Antes de ser designado como comandante de Artemis II, se desempeñó como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41 y también como jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA, desde 2020 a 2022. Reid Wiseman. NASA

Continúa el abastecimiento de combustible La cuenta de X de la NASA reportó que “los equipos continúan llenando la etapa central del cohete Artemis II con oxígeno líquido e hidrógeno líquido”. Además, señalaron: “También ha comenzado el repostaje de la etapa superior del cohete. Esto es lo que ayudará a Orion a ajustar su órbita poco después del despegue”.

El regreso: aterrizarán en el Océano Pacífico Se estima que el viaje a la órbita de la Luna se extienda por 10 días. Pasado ese tiempo, la NASA espera que la nave Orion vuele a unos 40 mil kilómetros por hora y que esté expuesta a temperaturas de 2.600°C. Se prevé que la cápsula que transporta a la tripulación permitirá que a terricen en paracaídas en el Océano Pacífico , en las cercanías de San Diego, California.

Por qué los trajes de los astronautas son naranjos Los trajes de la tripulación tienen una tonalidad naranja brillante y cuentan con franjas reflectantes azules con forma de V en el torso. Este mismo azul se puede ver en parte de la zona de los muslos y los brazos. Fueron confeccionados por ingenieros de la NASA especialmente para la complexión de cada uno de los tripulantes. Según constata The New York Times, funcionan como minisistemas de soporte vital , por lo que los astronautas pueden vivir en estos por 144 horas en caso de ser necesario. Las franjas azules con forma de V indican correas externas para que se sujeten los equipos de rescate, mientras que las bolsas azules que se pueden ver bajo sus brazos contienen salvavidas y botellas de oxígeno de reserva. El naranja que se ve en la mayor parte de los trajes es conocido como “naranja internacional”. Y, según explicaron especialistas citados por el medio, se trata de una tonalidad especialmente pensada para resaltar en el azul del océano y el cielo. Lee los detalles en la siguiente nota: Por qué los trajes de los astronautas de Artemis II son de color naranja Por qué los trajes de los astronautas de Artemis II son naranjos. Foto: NASA.

“Rise” el peluche que viajará como indicador de gravedad cero “Rise” será un tripulante adicional en la misión Artemis II. Como señaló ayer el comandante Reid Wiseman, “Rise” estaba siendo instalado para el viaje. ¿Cuál es su misión? El peluche diseñado por Lucas Ye -un niño de 8 años residente en Mountain View, California- será indicador de gravedad cero durante el viaje a la órbita lunar. Esto, porque comenzará a flotar una vez que la nave ingrese al espacio, dando cuenta de este cambio de entorno. Según informó el Centro Espacial Kennedy, el “quinto” tripulante, ya se encuentra en la nave. Rise is stowed away in the Orion spacecraft, but here is what Rise looks like. pic.twitter.com/ZobANhYm2r — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 1, 2026

Se realiza el llenado rápido de hidrógeno líquido (LH2) El Centro Espacial Kennedy actualizó que se está llevando a cabo este proceso para la etapa de propulsión criogénica provisional. En redes detallan que este paso carga rápidamente hidrógeno líquido “superfrío” en los tanques de la etapa superior, asegurando que ésta esté abastecida de combustible y lista para desempeñar su función de elevar la nave espacial Orion a una órbita terrestre alta antes de una prueba de demostración de operaciones de proximidad y la maniobra de inyección translunar de Orion.

El equipo de lanzamiento realizan chequeos al estado de la cuenta regresiva En redes, el Centro Espacial Kennedy informa que los cuatro tripulantes del Artemis II ya despertaron y que el equipo de lanzamiento realizan los chequeos previos al estado de la cuenta regresiva. 9:25 am ET - NASA astronauts Reid Wiseman, Victor Glover, and Christina Koch, along with CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen just woke up and the launch team is conducting a countdown status check. — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 1, 2026

El cohete se llena con oxígeno líquido e hidrógeno líquido La NASA detalló que el proceso de abastecimiento de combustible se aceleró. Cuando la etapa este completada, la nave contendrá 196.000 galones de oxígeno líquido y 537.000 galones de hidrógeno líquido (aproximadamente 741.941 y 2.032.766 litros, respectivamente). The fueling process for the Artemis II rocket has picked up speed. The rocket is now more quickly filling with liquid oxygen and liquid hydrogen.



When the core stage is completely full, it will contain 196,000 gallons of liquid oxygen and 537,000 gallons of liquid hydrogen. pic.twitter.com/wejiCveeNb — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 1, 2026

Luz verde para llenar con combustible el Artemis II Según una publicación de la NASA en redes, el equipo de lanzamiento tiene luz verde para comenzar a llenar el cohete Artemis II con combustible a horas del lanzamiento. Además, detallan que el despegue sigue previsto para no antes de las 18:24 (EDT), o 19:24 horas en Chile. The launch team at @NASAKennedy are GO to begin filling the Artemis II rocket with fuel.



The official launch broadcast begins at 12:50pm ET (1650 UTC). Liftoff is scheduled for no earlier than 6:24 pm ET (2224 UTC). Tanking coverage can be found here: https://t.co/VVJqQrRz4a pic.twitter.com/tFoKsKxOvX — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 1, 2026

Reid Wiseman publica en redes a horas del despegue A través de su cuenta de X (exTwitter), el comandante de la misión posteó: “Tras repasar los procedimientos, @Astro_Jenni (Jenni Gibbons, tripulante de respaldo) está a minutos de dirigirse al cohete para realizar las comprobaciones finales... e instalar a nuestro pequeño compañero #Rise en la nave espacial”. Brushing up on procedures, @Astro_Jenni is minutes away from heading to the rocket to perform final checks…and install our little buddy #Rise in the spacecraft. pic.twitter.com/cwvcdmuDJj — Reid Wiseman (@astro_reid) April 1, 2026

Cómo será la rutina de los astronautas Según informaciones del Wall Street Journal, durante el desarrollo de la misión, los cuatro tripulantes harán unos 30 minutos diarios de ejercicio con un dispositivo que les permitirá levantar pesas y hacer otros movimientos. Para su descanso, en tanto, dormirán siestas de ocho horas en hamacas especiales. La nave también cuenta con un calentador especial diseñado para las comidas, mientras que cada miembro de la tripulación podrá tomar dos bebidas saborizadas por jornada, incluyendo café. Además, según constata el medio, el equipo compartirá una comida diaria de una hora duración. Puedes revisar todos los detalles de esta histórica misión en la siguiente nota: Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna

Artemis I se realizó en 2022 sin tripulación Previamente, en 2022, la NASA había dirigido la misión Artemis I con el SLS y Orion. Una misión que fue completada, pero no fue tripulada.

Christina Koch marcará un hito La participación de Koch en la misión tiene un significado, ya que será la primera vez en que una mujer vuela más allá de las órbitas cercanas a la Tierra . Koch se sumará a Reid Wiseman -el comandante de la misión-, Victor Glober y Jeremy Hansen. La misión está comandada por Reid Wiseman, e integrada por Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Foto: NASA.