Lanzamiento de Artemis II: a qué hora y dónde ver en vivo la transmisión del viaje alrededor de la Luna. Foto: NASA/Ben Smegelsky

Para este miércoles 1 de abril se encuentra programado el lanzamiento de Artemis II, misión que llevará a un grupo de cuatro astronautas alrededor de la Luna.

Se trata de un viaje preparado por la NASA para el que se tiene prevista la realización de una serie de evaluaciones, como la práctica de procedimientos de emergencia y la captura de imágenes del satélite natural para fines de investigación.

El equipo se encuentra liderado por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Reid Wiseman, junto a sus compañeros de agencia Victor Glover y Christina Koch, además de Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

Además, cabe destacar que Artemis II se presenta como el vuelo espacial tripulado más profundo a concretar desde el último alunizaje del programa Apolo de 1972.

Dónde ver la transmisión de Artemis II

El lanzamiento de Artemis II está programado para este miércoles 1 de abril a las 19:24 horas de Chile .

Dicho despegue se podrá ver en vivo a través de la transmisión oficial disponible en el canal de Youtube de la NASA.

Para conocer todos los detalles del evento histórico se puede visitar la actualización minuto a minuto de La Tercera en este enlace.