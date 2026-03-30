Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna. Foto: NASA.

Para este miércoles 1 de abril, la NASA tiene prevista la realización de Artemis II, misión mediante la que lanzará a cuatro astronautas alrededor de la Luna.

La operación dirigida por la agencia estadounidense se presenta como el vuelo espacial tripulado más profundo desde el último alunizaje del programa Apolo en 1972.

Artemis II partirá desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Florida, y se espera que el viaje tenga una duración aproximada de 10 días .

El comandante de la misión es el astronauta de la NASA Reid Wiseman, mientras que sus compañeros de tripulación son Victor Glover y Christina Koch, de la misma agencia, y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

La participación de Koch significará la primera vez en que una mujer vuela más allá de las órbitas cercanas a la Tierra.

Aunque el lanzamiento está previsto para el 1 de abril, desde la NASA han afirmado que no lo realizarán si ciertas condiciones meteorológicas que afectan a la zona en Florida representan potenciales riesgos de seguridad.

Asimismo, la agencia tampoco descarta posibles retrasos por problemas técnicos.

Es por esto que, en caso de no poder realizar el lanzamiento en la fecha agendada, cuentan con otras fechas previstas para iniciar la misión, según informaciones rescatadas por el Wall Street Journal.

Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna. Foto: NASA. Josh Valcarcel – NASA – John

Qué es la misión Artemis II y cómo busca llevar a astronautas alrededor de la Luna

La misión busca llevar a la tripulación de manera segura a la órbita lunar, en vehículos que previamente nunca han llevado astronautas .

El programa considera la utilización del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), el cual se espera que envíe al espacio un vehículo llamado Orión, en dirección hacia la Luna.

Este último está diseñado para llevar a la tripulación alrededor de la Luna y luego traerlos de regreso a la Tierra .

Durante el desarrollo de la misión se probarán una serie de sistemas, tales como sus mecanismos de comunicación y navegación.

Se espera que los astronautas evalúen el vuelo del vehículo, practiquen procedimientos de emergencia y capturen imágenes de la cara oculta de la Luna, con motivos científicos y de exploración espacial .

Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna. Foto: NASA.

También se hará un seguimiento de su salud durante el viaje, para así reunir información que pueda ser de relevancia para futuras misiones.

Durante el desarrollo de Artemis II, los astronautas harán unos 30 minutos diarios de ejercicio con un dispositivo que les permitirá levantar pesas y hacer otros movimientos.

Para descansar, dormirán siestas de ocho horas en hamacas, según rescata el citado periódico.

La nave también cuenta con un calentador especial diseñado para las comidas, mientras que cada miembro de la tripulación podrá tomar dos bebidas saborizadas por jornada, incluyendo café.

De acuerdo al Journal, el equipo compartirá una comida diaria de una hora duración.

El baño que utilizarán, también conocido como Sistema Universal de Gestión de Residuos, utiliza el flujo de aire para extraer los desechos líquidos y sólidos y depositarlos en contenedores.

Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna. Foto: NASA.

Previamente, en 2022, la NASA dirigió la misión Artemis I con el SLS y Orión. Sin embargo, aunque la completó, esta no fue tripulada.

Se tiene previsto que, cuando la nave entre en la atmósfera terrestre durante su vuelo de regreso, vuele a unos 40.000 kilómetros por hora y esté expuesta a temperaturas de 2.600 grados Celsius al desacelerar.

La cápsula que llevará a los astronautas permitirá que aterricen en paracaídas en el Océano Pacífico, en las cercanías de San Diego , California.