El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

La consecuencia de esta pérdida de resiliencia será un aumento en el ritmo de calentamiento. Foto: Pexels

Cada vez es más común que, en distintos rincones del planeta, el clima golpee con extremos al mismo tiempo. Además, escenas que antes parecían excepcionales hoy comienzan a repetirse con mayor frecuencia.

Según un reportaje de The New York Times, este tipo de eventos refleja una tendencia que inquieta a la comunidad científica: los efectos del cambio climático no solo están avanzando, sino que lo hacen con más intensidad y rapidez de lo esperado .

El debate sobre si el calentamiento global se está acelerando sigue abierto.

Una investigación reciente planteó que la tasa de aumento de la temperatura casi se ha duplicado en la última década, aunque no todos los expertos coinciden con esa conclusión.

Sin embargo, más allá de esa discusión, hay un punto en el que existe cada vez mayor consenso: el planeta está experimentando fenómenos extremos que superan las proyecciones de los modelos climáticos.

La consecuencia de esta pérdida de resiliencia será un aumento en el ritmo de calentamiento. Foto: Pexels

¿Qué dicen los especialistas?

“Los principales impactos están superando las predicciones”, advirtió al NYT Michael Mann, profesor de ciencias ambientales de la Universidad de Pennsylvania.

Esto en referencia a eventos como huracanes más intensos, el deshielo de glaciares y el aumento del nivel del mar.

En la misma línea, la científica Friederike Otto de la Imperial College London, sostuvo que “prácticamente todas las regiones del mundo están experimentando estos fenómenos extremos ”, lo que da cuenta de un fenómeno global.

Alza en la temperatura del océano

Uno de los focos de mayor preocupación está en los océanos. Estos absorben más del 90% del exceso de calor de la atmósfera, y en los últimos años han alcanzado temperaturas récord.

Este calentamiento ha provocado olas de calor marinas cada vez más frecuentes, afectando a más de la mitad de los océanos en un año típico.

Las consecuencias ya son visibles: blanqueamiento masivo de corales y una disminución significativa en las poblaciones de peces .

La consecuencia de esta pérdida de resiliencia será un aumento en el ritmo de calentamiento. Foto: Pexels

El deshielo de glaciares

El deshielo es otro de los indicadores más alarmantes. En la Antártida, el glaciar Thwaites, uno de los más inestables del planeta, se está derritiendo rápidamente.

Su eventual colapso podría elevar el nivel del mar de forma significativa en las próximas décadas .

A esto se suma la pérdida acelerada de hielo marino y el retroceso de glaciares en distintas partes del mundo.

De hecho, en 2024 se registró una de las mayores pérdidas de masa glaciar en más de medio siglo.

La consecuencia de esta pérdida de resiliencia será un aumento en el ritmo de calentamiento. Foto: Pexels

El aumento del nivel del mar, impulsado por estos procesos, también se está acelerando.

Desde que comenzaron las mediciones satelitales en 1993, la tasa se ha más que duplicado, lo que pone en riesgo a ciudades costeras densamente pobladas.

“El planeta está perdiendo resiliencia”

Detrás de estos cambios hay una causa clara: la emisión sostenida de gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles.

Desde la Revolución Industrial, este proceso ha elevado la temperatura global cerca de 1,5°C respecto a niveles preindustriales, un umbral considerado crítico por la comunidad científica.

Pero hay un elemento adicional que inquieta a los expertos. Los sistemas naturales que históricamente han ayudado a absorber el exceso de calor y dióxido de carbono, como los océanos, los bosques y los suelos, están perdiendo eficiencia.

Esto reduce la capacidad del planeta para amortiguar el impacto del calentamiento.

“Observamos los primeros indicios de un planeta que está perdiendo resiliencia” , señaló Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático.

“La consecuencia de esta pérdida de resiliencia será un aumento en el ritmo de calentamiento”, agrega.