Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026. Foto: ATON.

El pasado mes de febrero quedará marcado en los registros climáticos de Chile. Este 2026, el verano continúa siendo especialmente intenso, lo que provocó que varias ciudades del país rompieran récords históricos de temperaturas máximas , según los datos oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Febrero fue, sin duda, uno de los meses más calurosos de la temporada estival. Se registraron distintas olas de calor de varios días seguidos, incluso durante las noches.

Ahora, en un reciente monitoreo climático, Meteochile publicó cuáles fueron las localidades de Chile cuyas estaciones meteorológicas registraron temperaturas extremadamente altas en febrero.

Estos registros permiten dimensionar la magnitud de este episodio estival en el país y entender cómo se compara con eventos extremos anteriores.

Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026. Foto: ATON.

Las ciudades de Chile que rompieron récords de calor en febrero

En los registros de la DMC, destacaron cuatro localidades de Chile que tuvieron máximas históricas: dos en la zona norte, y otro par en la zona central.

En Diego Aracena, Región de Iquique, se registró una máxima de 31.2 °C .

En el Desierto de Atacama, Región de Atacama , la máxima histórica fue de 28.8 °C .

En Rodelillo, Región de Valparaíso , la máxima alcanzó 33.8 °C .

Pudahuel, Región Metropolitana, registró 36 °C .

Y las altas temperaturas podrían perdurar a lo largo del país, según informó la institución en su último Pronóstico Climático Estacional para los meses de marzo, abril y mayo.

“La señal predominante será una condición sobre lo normal en las temperaturas máximas desde el norte hasta la zona austral, lo que podría traducirse en tardes más cálidas durante la temporada”.