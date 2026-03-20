El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El calentamiento global no solo está elevando las temperaturas: también podría estar empujando a millones de personas hacia una vida más sedentaria, con consecuencias potencialmente mortales.

Así lo advierte un estudio publicado en The Lancet Global Health, que proyecta hasta 520.000 muertes adicionales al año hacia 2050 como resultado indirecto del cambio climático .

El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio. Foto: Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Calentamiento global y sedentarismo

Según informó The Washington Post, el aumento de las temperaturas está dificultando actividades cotidianas como caminar, hacer ejercicio o incluso pasar tiempo al aire libre.

Lo que antes era un paseo o una rutina deportiva, en muchos lugares del mundo se está volviendo incómodo o derechamente peligroso debido al calor extremo.

Para llegar a estas conclusiones, un equipo de científicos analizó datos de 156 países entre 2000 y 2022, combinando encuestas de actividad física con registros de temperatura.

El resultado fue claro: por cada mes adicional en que la temperatura promedio superó un umbral (alrededor de 28 °C), la inactividad física aumentó en 1,4 puntos porcentuales a nivel global.

Las proyecciones son preocupantes. Dependiendo de los escenarios climáticos, la inactividad física podría seguir creciendo en las próximas décadas, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio Tendencias / La Tercera

En algunas zonas cercanas al ecuador, el aumento podría superar los 4 puntos porcentuales hacia 2050.

Ese año, esta caída en la actividad física podría traducirse en entre 470.000 y 520.000 muertes adicionales cada año, además de pérdidas económicas de hasta US$ 2.590 millones anuales por menor productividad.

“En la práctica, la realidad no es que la gente deje de moverse por completo de repente”, explicó Christian Garcia-Witulski, autora principal del estudio.

“Lo que sucede es que el calor va reduciendo gradualmente las oportunidades seguras, cómodas y prácticas que tienen las personas para mantenerse activas en su vida diaria”, agregó.

El calor y el deporte

Las razones son diversas. Las altas temperaturas hacen más agotadoras las caminatas diarias o el ejercicio al aire libre, mientras que la humedad dificulta que el cuerpo regule su temperatura.

A esto se suma que la contaminación atmosférica suele empeorar en días calurosos, lo que complica aún más la respiración.

El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio. Foto: Maarten van der Heuvel.

Las brechas del calentamiento global

El estudio detectó que los países más ricos muestran cambios menos significativos en sus niveles de actividad física .

Esto debido a un mayor acceso a aire acondicionado, gimnasios y condiciones laborales más flexibles. En contraste, las poblaciones más vulnerables tienen menos opciones para adaptarse.

También se identificó una brecha de género. Las mujeres presentan un mayor aumento en la inactividad física durante períodos de calor .

Esto podría estar relacionado tanto con diferencias biológicas como con factores sociales, como mayores responsabilidades de cuidado o menor acceso a espacios seguros para ejercitarse.

Los expertos advierten que el sedentarismo está estrechamente vinculado a enfermedades crónicas como problemas cardíacos, diabetes y cáncer .

Por eso, este efecto indirecto del cambio climático podría convertirse en un desafío mayor para la salud pública global.