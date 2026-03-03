Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío. Foto: ATON.

Quedan solo unas cuantas semanas de verano en Chile. El otoño astronómico comenzará el 20 de marzo y, con él, se espera que comiencen a bajar las altas temperaturas que han acompañado a gran parte del país durante los últimos meses.

Tomando en cuenta los datos históricos de cómo se comporta el clima en Chile, la Dirección Meteorológica (DMC) publicó un pronóstico climático para marzo, abril y mayo en el que anticipa qué podría pasar con el tiempo durante las próximas semanas.

A grandes rasgos, el informe asegura que aumentará la presencia de lluvia, aunque gran parte del territorio nacional todavía tendrá jornadas de calor hasta el mes de mayo.

Cuánta lluvia caerá en marzo, según el pronóstico

De acuerdo a la DMC, las precipitaciones acumuladas en marzo, abril y mayo de este 2026 variarán según el sector:

Desde la Región de Arica y Parinacota hasta Coquimbo : condición seca.

Altiplano chileno, sur y tramo norte de Aysén: normal o sobre lo normal.

Región Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins: normal o bajo lo normal.

Es decir, según la proyección, sectores como Putre y Calama en el norte, y Temuco, Futaleufú y Coyhaique en el sur, concentrarían varios milímetros de lluvia en el próximo trimestre.

La zona central, incluida la Región Metropolitana, tendría lluvia normal o bajo lo normal , mientras que gran parte del norte de Chile vivirá una estación sin precipitaciones.

Cuándo termina el calor y comienza el frío en Chile

El mismo reporte indica que gran parte del territorio nacional tendrá temperaturas máximas sobre lo normal durante marzo, abril y mayo . Esto, desde Iquique hasta Punta Arenas.

La única zona que tendrá temperaturas normales o bajo lo normal serán los tramos cordilleranos desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Atacama.

Pese a que las máximas serán elevadas, las temperaturas mínimas en la zona central serán normales o bajo lo normal . Es decir, las mañanas serán más frías en regiones como la Metropolitana, Valparaíso, Maule, O’Higgins, Ñuble y Los Lagos.

En cambio, desde la Región de Coquimbo hacia el norte, las temperaturas mínimas estarían sobre lo normal. Este mismo panorama le esperaría a la Región de Aysén y Magallanes.

“Recuerda, este pronóstico muestra tendencias generales y no incluye eventos extremos”, aseguraron desde Meteochile.