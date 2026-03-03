SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    El otoño se acerca a Chile y la Dirección Meteorológica reveló su pronóstico para marzo, abril y mayo: revisa dónde lloverá, cuándo bajará el calor y qué regiones tendrán temperaturas sobre lo normal.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío. Foto: ATON.

    Quedan solo unas cuantas semanas de verano en Chile. El otoño astronómico comenzará el 20 de marzo y, con él, se espera que comiencen a bajar las altas temperaturas que han acompañado a gran parte del país durante los últimos meses.

    Tomando en cuenta los datos históricos de cómo se comporta el clima en Chile, la Dirección Meteorológica (DMC) publicó un pronóstico climático para marzo, abril y mayo en el que anticipa qué podría pasar con el tiempo durante las próximas semanas.

    A grandes rasgos, el informe asegura que aumentará la presencia de lluvia, aunque gran parte del territorio nacional todavía tendrá jornadas de calor hasta el mes de mayo.

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío. Foto: ATON.

    Cuánta lluvia caerá en marzo, según el pronóstico

    De acuerdo a la DMC, las precipitaciones acumuladas en marzo, abril y mayo de este 2026 variarán según el sector:

    • Desde la Región de Arica y Parinacota hasta Coquimbo: condición seca.
    • Altiplano chileno, sur y tramo norte de Aysén: normal o sobre lo normal.
    • Región Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins: normal o bajo lo normal.

    Es decir, según la proyección, sectores como Putre y Calama en el norte, y Temuco, Futaleufú y Coyhaique en el sur, concentrarían varios milímetros de lluvia en el próximo trimestre.

    La zona central, incluida la Región Metropolitana, tendría lluvia normal o bajo lo normal, mientras que gran parte del norte de Chile vivirá una estación sin precipitaciones.

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío. Foto: ATON.

    Cuándo termina el calor y comienza el frío en Chile

    El mismo reporte indica que gran parte del territorio nacional tendrá temperaturas máximas sobre lo normal durante marzo, abril y mayo. Esto, desde Iquique hasta Punta Arenas.

    La única zona que tendrá temperaturas normales o bajo lo normal serán los tramos cordilleranos desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Atacama.

    Pese a que las máximas serán elevadas, las temperaturas mínimas en la zona central serán normales o bajo lo normal. Es decir, las mañanas serán más frías en regiones como la Metropolitana, Valparaíso, Maule, O’Higgins, Ñuble y Los Lagos.

    En cambio, desde la Región de Coquimbo hacia el norte, las temperaturas mínimas estarían sobre lo normal. Este mismo panorama le esperaría a la Región de Aysén y Magallanes.

    “Recuerda, este pronóstico muestra tendencias generales y no incluye eventos extremos”, aseguraron desde Meteochile.

    Lee también:

    Más sobre:TiempoTiempo hoyClimaClima ChileTiempo SantiagoRegión MetropolitanaSantiagoClima SantiagoPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaDMCMeteorologíaLluviaCuándo llueveLluvia SantiagoFríoOtoñoOtoño en ChileNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Trump afirma que Estados Unidos “puede librar guerras eternamente” en base a sus reservas de municiones

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos en el país

    Lo más leído

    1.
    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2.
    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    3.
    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    4.
    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas

    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Boric asegura que ha existido “voluntad de transparencia absoluta” con futuro gobierno de Kast por cable submarino con China
    Chile

    Boric asegura que ha existido “voluntad de transparencia absoluta” con futuro gobierno de Kast por cable submarino con China

    Detienen a sujeto por su presunta participación en intento de encerrona que dejó a adolescente en riesgo vital en Maipú

    Boccardo le resta importancia a si el proyecto de Sala Cuna Universal se tramita en esta o en la próxima legislatura

    Ingresos fiscales vuelven a caer en enero por efecto base de comparación y gasto público se contrae
    Negocios

    Ingresos fiscales vuelven a caer en enero por efecto base de comparación y gasto público se contrae

    SQM proyecta aumento de 12% en producción de litio en firma conjunta con Codelco, tras ganancias de US$588 millones en 2025

    Klaus Kaempfe, de Credicorp, por conflicto en Irán: “Vemos una posibilidad de entrada al Ipsa”

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia
    Tendencias

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells
    El Deportivo

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells

    Fallece José Luis ‘Pelé’ Álvarez, bicampeón con Colo Colo y exjefe de seguridad albo

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000
    Tecnología

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza
    Cultura y entretención

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Trump afirma que Estados Unidos “puede librar guerras eternamente” en base a sus reservas de municiones

    Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos en el país

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras