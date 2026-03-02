Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

Comenzó el superlunes en la Región Metropolitana, con un cielo parcialmente despejado. Se trata de un pequeño respiro, después de semanas con altas temperaturas que sobrepasaron fácilmente los 30 °C. Ahora, el pronóstico muestra que esta jornada podría incluso aparecer algo de lluvia en la zona central.

El responsable de las posibles precipitaciones es un sistema frontal que le regalará a la RM al menos dos días con temperaturas más frescas. No obstante, después de estas jornadas vuelve el calor intenso, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

¿En qué parte de la RM podría caer lluvia hoy? ¿Cómo estará la temperatura el resto de la semana? Esto es todo lo que indica el pronóstico del tiempo hoy.

Dónde llueve hoy en la Región Metropolitana

Este lunes 2 de marzo, la temperatura en la Región Metropolitana rondará los 28 °C. Se trata de una temperatura calurosa, pero un poco más moderada que los últimos días, donde se sobrepasó fácilmente los 30 °C.

Sobre la lluvia, el pronóstico indica que se trata de chubascos débiles solo en un sector de la RM: San José de Maipo . Según la DMC, durante la tarde de esta jornada se registrarían chubascos aislados y nubosidad parcial variando a nublado en esta zona.

Superlunes con lluvia en Santiago: revisa el pronóstico

En la zona central, el sistema frontal afectará más que todo a las regiones de O’Higgins y Ñuble no solo con lluvia , sino también con tormentas eléctricas en el interior: según Meteored, en Rancagua podrían alcanzarse hasta 4 milímetros de agua caída.

Desde la Región del Maule hacia abajo, este fenómeno meteorológico dejará mucha más lluvia. El mismo medio reportó que Talca podría recibir 18 mm; Chillán 30 mm; Constitución, Concepción y Cobquecura entre 2 y 6 mm.

Pronóstico para esta semana en Santiago

En promedio, este lunes 2 y martes 3 de marzo, Santiago tendrá temperaturas un poco más frescas que las registradas durante la última semana.

Hoy, la máxima será de 27 °C en el sector centro de la capital, con nubosidad parcial u ocasionalmente nublado durante la tarde. No obstante, en la noche volverá a despejarse.

El martes 3, la máxima subirá a 29 °C y el cielo se mantendrá despejado durante todo el día, lo que podría aumentar más la sensación térmica.