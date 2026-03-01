SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    Tus rodillas, caderas y hombros no están condenados a doler con el tiempo. Estas cuatro recomendaciones médicas pueden marcar la diferencia.

    Por 
    Constanza Llefi
    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    Una articulación es el punto de encuentro de dos huesos. El cuerpo humano tiene alrededor de 350, y en conjunto, son esenciales para el movimiento, la flexibilidad y la estabilidad.

    Al igual que otras partes del cuerpo, las articulaciones pueden doler, por diversas razones: desde lesiones pequeñas a enfermedades como la artritis y la bursitis.

    También, el rango de dolor puede ser muy variado, pero en casos más extremos, puede llegar a interferir en la calidad de vida de una persona.

    Según datos del año 2019 entregados por la Organización Mundial de la Salud, en ese entonces había 19 millones de casos de artritis diagnosticados a lo largo del mundo. 70% de las personas con la enfermedad eran mujeres y el 55%, mayores de 55 años.

    Si bien muchos aceptan las dolencias y lo consideran una parte inevitable de envejecer, especialistas declararon en un artículo publicado en The New York Times que esto no debería normalizarse.

    Según los expertos, las articulaciones deben cuidarse y deben ser consideradas como mucho más que sólo “bisagras de una máquina”.

    Para eso, entregaron cuatro consejos cruciales para mantener el bienestar de las articulaciones a lo largo de los años.

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    1. Mover el cuerpo es clave

    Para poder regular la salud de las articulaciones, es necesario estar constantemente en movimiento.

    Las caderas, hombros, rodillas y codos son articulaciones sinoviales, es decir, contienen un líquido viscoso que actúa como un lubricante y amortiguador, que ayuda a nutrir el cartílago y prevenir el desgaste.

    El hecho de estar en constante movimiento ayuda a que el líquido circule y sea capaz de cumplir su función.

    Además del movimiento, los expertos recomiendan realizar estiramientos regulares todos los días y practicar 150 minutos de ejercicio a la semana, en un ritmo moderado a vigoroso.

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2. Tener precaución con los suplementos

    Cuando vamos al supermercado o farmacia, lo más probable es que nos encontremos con una amplia variedad de suplementos que afirman que pueden mejorar la salud articular.

    Algunos vienen en formato de pastillas, de polvo e incluso de gomitas. Sin embargo, una investigación de Arthritis Foundation presentó resultados contradictorios sobre si los suplementos realmente ayudan a aliviar el dolor y a mejorar la rigidez articular.

    Además, Antonia Chen, cirujana ortopédica, advirtió que algunos suplementos contienen ingredientes que podrían no estar lo suficientemente estudiados por organismos reguladores.

    Por esta razón, en caso de presentar molestias o dolor articular, es recomendable consultar directamente con un médico.

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    3. Hacer cambios en el estilo de vida

    Expertos afirman que la mejor manera de mantener las articulaciones sanas es tener buenos hábitos de ejercicio y una dieta nutritiva.

    El doctor Gbolahan Okubadejo, cirujano ortopédico con más de 15 años de experiencia, dijo en conversación con el Times que no es recomendable permanecer sentado por más de una hora seguida. Él sugiere configurar un temporizador que actúe como un recordatorio para ponerse en pie y mover el cuerpo.

    La razón de esto es que cuando permanecemos sentados en la misma posición durante mucho tiempo, la circulación se ralentiza y la columna vertebral puede endurecerse.

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    Sumando al movimiento, lo ideal es tener una alimentación saludable. Muchos expertos, investigaciones y la misma Fundación Para la Artritis recomiendan seguir una dieta antiinflamatoria (como la mediterránea) ya que la inflamación puede provocar dolor articular.

    El sobrepeso también es un factor de riesgo adicional a considerar, ya que los kilos de más ejercen presión adicional sobre las articulaciones, lo que puede provocar dolor.

    Una investigación publicada en The Journal of Rheumatology sugiere que por cada libra de peso perdido (450 gramos) se eliminan cuatro libras de presión (1.8 kilogramos) en las articulaciones inferiores del cuerpo, es decir, la cadera, rodilla y tobillo.

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    4. Escuchar y comprender a nuestro cuerpo

    Si bien muchas personas aceptan el dolor articular como una parte común e inevitable del ciclo de la vida, es importante saber escuchar a nuestro cuerpo y brindarle la ayuda que necesita para poder funcionar correctamente.

    No hay que normalizar el dolor, dicen los expertos.

    El doctor Jason Zaremski, jefe de medicina deportiva del departamento de medicina física y rehabilitación de la Universidad de Florida, contó que le pide a sus pacientes calificar su dolor en una escala del 0 al 10.

    Si la respuesta es un 4 o más, él recomienda realizar un chequeo médico. De la misma manera, si algo está caliente, rojo o inflamado, eso es grave.

    Sentir rigidez en el cuerpo de vez en cuando y por unos minutos, probablemente no conlleva ningún riesgo para la salud. No obstante, los médicos recomiendan asistir a un doctor si las molestias perduran por más de una hora al día y le limitan de realizar actividades diarias.

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    Lee también:

    Más sobre:SaludMedicinaVejezBienestarConsejosEstilo de vidaEstudioInvestigaciónArtritisArticulacionesLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente en Autopista del Maipo: conductor fallece tras salir eyectado del vehículo

    Michael Vigil: “Trump no ha hecho nada para mermar la cantidad de armas que se trafican hacia México de parte de Estados Unidos”

    Al menos nueve muertos en protestas frente al consulado de EE.UU. en Pakistán tras la muerte de Jamenei

    Ejército de Israel se adjudica muerte del ayatola Alí Jamenei

    Quién es Alireza Arafi, el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

    Hombre queda en riesgo vital tras recibir disparos a bordo de su vehículo en San Ramón

    Lo más leído

    1.
    Qué trucos virales para dormir realmente funcionan, según los médicos

    Qué trucos virales para dormir realmente funcionan, según los médicos

    2.
    Las actividades que podrían ayudar a retrasar el Alzheimer por 5 años, según una investigación

    Las actividades que podrían ayudar a retrasar el Alzheimer por 5 años, según una investigación

    3.
    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    4.
    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    5.
    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: domingo 1 de marzo

    Lo que tienes que saber: domingo 1 de marzo

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España

    Accidente en Autopista del Maipo: conductor fallece tras salir eyectado del vehículo

    Hombre queda en riesgo vital tras recibir disparos a bordo de su vehículo en San Ramón

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025
    Negocios

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Tras ventas en Nexans: ¿Qué trama el grupo Luksic con tanto dinero en caja?

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad
    Tendencias

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League
    El Deportivo

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    El día en que Alexis Sánchez le dio un portazo a Manuel Pellegrini en su deseo de ficharlo en el Betis

    Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra
    Tecnología

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Michael Vigil: “Trump no ha hecho nada para mermar la cantidad de armas que se trafican hacia México de parte de Estados Unidos”
    Mundo

    Michael Vigil: “Trump no ha hecho nada para mermar la cantidad de armas que se trafican hacia México de parte de Estados Unidos”

    Al menos nueve muertos en protestas frente al consulado de EE.UU. en Pakistán tras la muerte de Jamenei

    Ejército de Israel se adjudica muerte del ayatola Alí Jamenei

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago