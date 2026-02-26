SUSCRÍBETE
    4 recomendaciones para envejecer bien, según un especialista en longevidad

    El cardiólogo y fundador del Scripps Research Translational Institute, Eric Topol, compartió una serie de recomendaciones basadas en investigaciones científicas, las cuales según afirma, pueden reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    4 recomendaciones para envejecer bien, según un especialista en longevidad. Foto: archivo.

    Un estudio dirigido por la organización de investigación médica sin fines de lucro, Scripps Research Translational Institute, se dedicó a examinar cuáles eran los presuntos “secretos genéticos que sustentan la salud a lo largo de la vida”.

    Para ello, el equipo analizó los genomas de unas 1.400 personas, con edades comprometidas de entre 80 y 105 años, que no han desarrollado ninguna enfermedad o afección crónica común.

    Al realizar su revisión, los investigadores no encontraron mayores diferencias genéticas entre los participantes y las personas en general.

    No obstante, sí identificaron una serie de tendencias entre quienes tenían una longevidad más extendida y saludable. Entre estas se encontró que eran más activos físicamente y más sociables.

    El cardiólogo y fundador del Scripps Research Translational Institute, Eric Topol, quien dirigió el mencionado estudio, declaró en una entrevista con el New York Times a mediados del año pasado que es “liberador” que los genes no necesariamente determinen si se va a tener o no un envejecimiento saludable.

    En su libro más reciente, titulado Super Agers: An Evidence-Based Approach to Longevity (Simon & Schuster, 2025), el médico profundiza en cómo los avances de la ciencia están contribuyendo a que se prolongue la longevidad.

    Pese a que son múltiples los factores que pueden incidir en la aparición y el desarrollo de enfermedades, Topol enfatizó al citado periódico que cuidar el estilo de vida es clave para la prevención.

    Junto con ello, compartió sus recomendaciones para “envejecer bien”.

    Estas son algunas de ellas.

    4 recomendaciones para envejecer bien, según un especialista en longevidad. Foto: archivo.

    1. Hacer ejercicio regularmente

    Topol citó distintos estudios disponibles en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y la revista científica JAMA Network, los cuales sostienen que hacer ejercicio con regularidad puede reducir el riesgo de enfermedades como el cáncer, la depresión y la diabetes, así como de la mortalidad en general.

    Precisó que un metaanálisis publicado en 2022, el cual incluyó una decena de investigaciones, concluyó que una hora de entrenamiento de resistencia a la semana puede reducir el riesgo de mortalidad en alrededor de un 25%.

    De la misma manera, aseguró, otros estudios han relacionado el ejercicio de resistencia con una mejor calidad de sueño, una mayor densidad ósea y una mejor salud mental, en comparación a quienes no hacen actividad física regularmente.

    2. Cuidar la salud mental

    Según investigaciones citadas por el fundador del Scripps Research Translational Institute, controlar el estrés y cuidar la salud mental es clave para reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad.

    Mencionó un estudio publicado en Scientific Reports en 2016, el cual concluyó que las personas que pasaban al menos media hora a la semana en espacios verdes al aire libre tenían tasas más bajas de depresión e hipertensión arterial.

    4 recomendaciones para envejecer bien, según un especialista en longevidad. Foto: archivo.

    3. Tener una vida social activa

    Las investigaciones dirigidas por Topol identificaron que las personas que tienen un envejecimiento más saludable tienden a tener una vida social activa y a interactuar con otros regularmente.

    Asimismo, un estudio publicado en PLOS Medicine en 2010 determinó que las personas con una vida social activa suelen tener un menor riesgo de mortalidad y enfermedad.

    En palabras de los autores de dicho trabajo científico, “la influencia de las relaciones sociales en el riesgo de mortalidad es comparable con la de factores de riesgo de mortalidad bien establecidos”.

    4. Organizar los hábitos de sueño

    Son numerosos los estudios que profundizan en la importancia del sueño para reducir el riesgo de múltiples enfermedades

    Sin embargo, dijo Topol, también es esencial organizarse con los horarios para dormir.

    Un análisis disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el cual fue publicado en 2023, concluyó que “los patrones irregulares de sueño-vigilia se asocian con un mayor riesgo de mortalidad”.

    Otra investigación disponible en el sitio web de la mencionada institución descubrió que “la deficiencia de sueño se asocia con la atrofia de la región parietal inferior, que se observa en la enfermedad de Alzheimer temprana”.

    “La arquitectura del sueño puede ser un factor de riesgo modificable para la enfermedad de Alzheimer”, escribieron los autores de dicho trabajo.

    Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas a tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu situación y las mejores formas de abordarla.

