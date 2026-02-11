SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Los autores del estudio afirman que sus hallazgos “podrían orientar el desarrollo de estrategias específicas para promover un envejecimiento saludable y abordar las disparidades de salud relacionadas con la edad”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica. Foto: archivo / referencial.

    Una investigación publicada en la revista Social Science and Medicine concluyó, a partir del análisis de marcadores sanguíneos, que el voluntariado parece ralentizar el proceso de envejecimiento en las personas mayores.

    Sus hallazgos se suman a la amplia evidencia científica que sostiene que realizar servicio comunitario tiende a mejorar aspectos como el estado de ánimo y la salud cardíaca, especialmente en personas jubiladas.

    Los autores del estudio publicado en la citada revista descubrieron que las personas de 62 años o más que declararon ser voluntarias tenían marcadores sanguíneos que reflejaban un envejecimiento epigenético o biológico más lento.

    Aquello se relaciona con un mejor funcionamiento cognitivo, metabólico, físico, cardiovascular e inmunitario, según los especialistas.

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica. Foto: archivo / referencial.

    Cómo hacer un voluntariado puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación

    Los investigadores vieron beneficios incluso entre quienes realizaron un voluntariado modesto (de 1 a 49 horas anuales). Sin embargo, quienes se vieron especialmente favorecidos fueron quienes dedicaron al menos 200 horas al año y estaban jubilados.

    “El estudio reveló que el voluntariado frecuente puede conducir a una desaceleración del envejecimiento epigenético, lo que podría ofrecer una intervención de salud pública para mejorar la salud y la calidad de vida de los adultos mayores”, escribieron los autores.

    Aunque reconocieron que se necesitan más estudios para comprender cómo el voluntariado podría afectar de forma diferente a las personas jubiladas y a las que trabajan, anticiparon que sus hallazgos abren el camino para nuevas investigaciones y “podrían orientar el desarrollo de estrategias específicas para promover un envejecimiento saludable y abordar las disparidades de salud relacionadas con la edad”.

    El coautor de la investigación, Cal Halvorsen, aseguró en una entrevista con el Washington Post que “las personas que hacen voluntariado en etapas posteriores de la vida envejecen a un ritmo más lento”.

    Para realizar el trabajo científico, su equipo utilizó datos del Health and Retirement Study (HRS), un conjunto de datos disponible públicamente que es administrado por la Universidad de Michigan, Estados Unidos.

    Previamente, otros estudios han concluido que los adultos mayores que hacen voluntariado tienen un menor riesgo de infarto, presión arterial más baja, menos síntomas de depresión y una mayor satisfacción vital.

    Halvorsen, quien también es académico en la Universidad de Washington, afirmó que aunque este tipo de actividades pueden favorecer a la salud y el bienestar de personas de todas las edades, los efectos son especialmente importantes durante la jubilación.

    En este sentido, comentó que no tener una actividad que entregue un propósito tras terminar la etapa laboral puede ser “perjudicial psicológicamente, lo que con el tiempo puede ser muy perjudicial físicamente”.

    Agregó que otras actividades significativas, como cuidar a los nietos, pueden entregar beneficios similares a los de un voluntariado.

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica. Foto: archivo / referencial.

    El médico estadounidense Doug Ward, quien ingresó al Equipo de Rescate Voluntario de Sperryville hace cuatro años, cuando tenía 72, dijo al citado periódico que decidió entrar luego de pasar un tiempo sin realizar mayores actividades en casa tras su jubilación.

    “Estaba sentado aquí, vegetando, y no precisamente a un nivel muy alto. Veía repeticiones en la televisión y pasaba horas en Facebook”, relató.

    Decidió unirse al equipo de voluntarios luego de que un operador del 911 enviara a una ambulancia con sus integrantes cuando enfrentó una reacción alérgica a la picadura de una avispa amarilla.

    Mientras era llevado hacia el hospital, pensó: “Yo podría hacerlo”.

    Tras esa experiencia, Ward estudió para ser técnico en emergencias médicas y, actualmente, trabaja un turno semanal de 12 horas para el equipo de rescate.

    Según contó al Post, se dio cuenta de que extrañaba servir a los demás y de que las labores que realiza también le favorecen: “Siento que estoy contribuyendo”.

    Entre las tareas que realiza el equipo se encuentran ayudar a levantar de la cama a personas con movilidad reducida, cambiar vendajes, controlar la presión arterial y brindar contacto humano a quienes se sienten solos.

    El jefe del equipo, Paul Kirchman, de 68 años, comentó que siente una “subida de endorfinas” y una “sensación” de plenitud cuando van en la ambulancia para ayudar a otras personas.

    De la misma manera, Brian Ross, de 72 años, quien también es miembro del equipo, declaró al citado periódico: “Durante mucho, mucho tiempo, salí de fiesta y usé todo lo que pude para pasar buenos momentos, y ahora siento que tengo una manera de retribuir”.

    “Siento que ahora estoy conectado y soy un buen ciudadano”, sentenció.

    Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaEnvejecimientoLongevidadSaludBienestarVoluntariadoAdultos mayoresAdultezTercera edadLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    Lo más leído

    1.
    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2.
    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    3.
    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    4.
    Desaparición de Nancy Guthrie: por qué Google tuvo un rol clave en la recuperación del video de las cámaras de su casa

    Desaparición de Nancy Guthrie: por qué Google tuvo un rol clave en la recuperación del video de las cámaras de su casa

    5.
    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    “Tenemos una situación distinta”: Mulet anuncia que el FRVS recurrirá al Tricel ante eventual disolución del partido

    Qué propone el proyecto de sala cuna que el gobierno pide aprobar en marzo

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea
    El Deportivo

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Mauricio Pinilla revela que tiene cáncer y que se encuentra en pleno tratamiento

    Con el club a cinco puntos del descenso: Tottenham pierde la paciencia y despide a Thomas Frank

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits
    Cultura y entretención

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    A más de 30 años de su muerte: un equipo forense privado postula que Kurt Cobain fue asesinado

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país
    Mundo

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Rusia adelanta que adoptará “contramedidas apropiadas” en caso de “militarización” de Groenlandia

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York