La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio. Foto referencial: HelpGuide.

El envejecimiento del cerebro es inevitable. Sin embargo, la ciencia continúa encontrando formas de mantenerlo despierto y ágil por más tiempo. Y un reciente estudio descubrió que hay una capacidad del humano que puede jugar un rol clave en el retraso del deterioro cognitivo .

Esto, después de que varios investigadores se preguntaran por qué hay adultos mayores que tienen mejor memoria, atención y capacidad de realizar sus actividades cotidianas pese a su edad, en comparación a otro grupo que pierde autonomía durante la vejez.

En esta línea, un nuevo estudio a gran escala entregó evidencia sólida sobre una habilidad que cualquiera puede practicar y que sirve como un “entrenamiento diario” que mantiene al cerebro joven durante muchos más años.

La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio. Foto referencial.

Cómo retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

Publicado en la revista Nature, un nuevo estudio sugiere que la habilidad que puede retrasar el envejecimiento del cerebro es hablar dos o más idiomas . Si bien hablar un par de lenguas distintas es bueno, tener más de dos parece incluso mejor.

El hecho de que un cerebro pueda “pensar” e ir alternando entre varios idiomas fortalece las redes cerebrales que hacen funcionar la atención y el control cognitivo , según explicaron en los resultados.

Para llegar a esta conclusión, analizaron a 86.149 participantes sanos, entre 51 y 90 años, en 27 países europeos.

Utilizaron un modelo que estimaba la edad de una persona, tomando en cuenta su funcionamiento diario, memoria, nivel educativo, movimiento y afecciones de salud. Después, compararon esa “edad estimada” con la real, y encontraron que varios de los participantes eran más jóvenes biológicamente de lo que realmente eran.

Cuando analizaron el multilingüismo, encontraron que quienes hablaban más de dos idiomas y que vivían en países con una alta exposición de varios idiomas, tenían menos probabilidades de mostrar signos de envejecimiento acelerado. Eran más “jóvenes” biológicamente.

En cambio, quienes hablaban solo un idioma tenían una edad biológica mayor de su edad real . Y la diferencia con el otro grupo era significativa.

Además, el patrón fue más notorio en los participantes que tenían entre 70 y 80 años: hablar más de dos idiomas estaría protegiendo su cerebro contra el deterioro relacionado con la edad con más fuerza que en los jóvenes.

El cerebro de quienes hablan más idiomas es más grande

Los expertos en neurociencia de la Universidad de Reading, Xinyu Liu y Christos Platsikas, comentaron el estudio en The Conversation y añadieron que otras investigaciones han mostrado que quienes hablan varios idiomas tienen “un mayor volumen hipocampal” .

Esto quiere decir que el hipocampo, que es una parte del cerebro donde se forman los recuerdos, es más grande físicamente.

“Un hipocampo más grande o estructuralmente más robusto generalmente se asocia con una mejor memoria y una mayor resistencia al encogimiento relacionado con la edad o a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer”, explicaron los especialistas.